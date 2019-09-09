Готов ли Айсен Николаев к проверкам дипломов своих министров?

На сегодняшней пресс-конференции главы Якутии главный редактор информагентства «Якутия.инфо» Денис АДАМОВ спросил: «Ходят слухи, что это вы инициировали проверку дипломов Владимира ФЕДОРОВА. Готовы ли вы инициировать проверки дипломов своих министров?».

Айсен НИКОЛАЕВ ответил: «Никакого отношения к проверкам дипломов господина Федорова я не имею. Я, как и вы, узнаю это из средств массовой информации. По-моему, уже вся республика в курсе проблем с дипломами бывшего вице-мэра. Что касается дипломов министров, проверки давно идут. Прокуратура ведь не только мэрию проверяет, но и правительство. И если будут какие-либо замечания в этом плане, меры, несомненно, будут приняты».