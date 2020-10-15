Госжилнадзор тоже решил высказаться о мусоре в Якутске

Кто отвечает за организацию и содержание контейнерных площадок и как часто должны вывозить мусор? Эти вопросы на этой неделе задавали якутяне через социальные сети Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я).

Так, согласно действующему законодательству Российской Федерации если контейнерная площадка расположена на придомовой территории многоквартирного дома и включена в состав общего имущества собственников помещений, то обязанность за организацию и содержание контейнерной площадки и придомовой территории возлагается на управляющую организацию (УК, ТСЖ, ЖСК и др.).

Работы по содержанию площадок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) включают в себя их обслуживание и санитарную очистку, в том числе уборка ТКО, находящихся на контейнерной площадке или рядом с таким местом и подметание мусора вокруг контейнеров.

За вывоз мусора перед собственниками и нанимателями жилых помещений отвечает региональный оператор по обращению с ТКО. При этом на регионального оператора возложена обязанность по уборке места погрузки — подбор оброненных при погрузке мусора и перемещению их в мусоровоз.

В холодное время, при среднесуточной температуре +5 °C и ниже, вывоз мусора осуществляется не реже, одного раза в трое суток. В теплый период, при среднесуточной температуре свыше +5 °C, мусоровозы должны вывозить ТКО ежедневно.

«Если у жильцов возникает вопрос о несвоевременном вывозе мусора, то необходимо обращаться напрямую к региональным операторам, согласно их зоне деятельности», — отметил заместитель руководителя Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) Павел Корнилов.

Вопросы же создания и содержания контейнерных площадок в частном секторе, возлагаются на органы местного самоуправления, в том числе ими ведется реестр контейнерных площадок.