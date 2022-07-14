Государственный концертный оркестр Якутии выступит в Кремле!

Коллектив Государственного концертного оркестра Якутии – филиала Государственной филармонии Якутии и ансамбль балалаечников «БалАнс» приглашены на Фестиваль национальных оркестров России, который пройдет 18 сентября на сцене Государственного Кремлевского Дворца. Фестиваль — одно из важнейших культурных событий 2022 года. Мероприятие проводится в рамках Года культурного наследия народов России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

На главной сцене страны в рамках фестиваля выступят Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова, Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л. Г. Зыкиной, Государственный русский народный оркестр «Малахит», народные артисты России, исполнители – лауреаты российских и международных конкурсов, ведущие коллективы регионов России.

Приглашение выступить на фестивале в Кремле оркестру из Якутии поступило от художественного руководителя мероприятия – заслуженного артиста России Дмитрий Дмитриенко.

«Впервые на главной сцене страны будут звучать русская балалайка и башкирский курай, якутская музыка на русских балалайках, чеченский пондар, калмыцкая домбра и осетинский дала-фандыр… Это история народов России, их становление, долгий путь развития. Это музыка, которая олицетворяет Россию во всем ее национальном многообразии. Она прекрасна в своей искренней любви к Родине, к памяти предков и является тем фундаментом, на котором создается будущее нашей страны», — отмечают организаторы фестиваля.

Особые трепетные чувства вызывает тот факт, что на сцене Кремлевского Дворца Государственный концертный оркестр Якутии исполнит произведение алданского композитора Николая Котова «В мире Олонхо». Это одна из визитных карточек коллектива: сочинение Николая Михайловича открывало все концерты Государственного концертного оркестра Якутии, в период гастрольного турне «Золотые звуки Земли Олонхо», посвященного 375-летию вхождения Якутии в состав Российского государства в 27 городах России от Владивостока до Санкт-Петербурга. Музыкальное сочинение талантливого композитора из Алдана для оркестра народных инструментов по мотивам якутского эпоса по сей день продолжает оставаться символом единения и тесной взаимосвязи народов, живущих в нашей республики, и их культур. И выбор его для исполнения призван вновь продемонстрировать нерушимость добрых традиций, интеграцию и неразрывность нашего общего богатейшего культурного наследия.

Стоит отметить, что артисты оркестра в рамках поездки также планируют выступить перед бойцами, принимавшими участие в Специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР, которые находятся на лечении в госпиталях.