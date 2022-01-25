Госучреждения Якутии активно заводят официальные аккаунты в соцсетях

Страницы региональных и муниципальных органов власти, учреждений образования, здравоохранения, спорта и культуры в основных соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook упрощают якутянам процесс коммуникации с представителями различных госструктур.

По сообщению руководителя ЦУР Якутии Василия Десяткина, на сегодняшний день на платформе «Госпаблики» заведены более 460 официальных страниц госорганов и госорганизаций с охватом около 370 тысяч подписчиков.

Госпаблики – это компонент платформы обратной связи между гражданами и государством. Их развитие – важная задача АНО «Диалог Регионы» и региональных ЦУР, которая поставлена Минцифры России.

«Страницы органов власти — это одна из основных частей качественной обратной связи между гражданами и государством. Её развитие — одна из основных задач «Диалога». Наши специалисты проводят обучение для администраторов пабликов, помогают оформлять страницы и продвигать их, работать с обращениями граждан», — отметил Василий Десяткин.

Ещё один современный формат работы госпабликов – чат-боты. В Якутии ранее уже были внедрены Telegram-боты о COVID-19 и ежемесячных выплатах на детей.

«Используя чат-бот, житель может задать вопрос через мессенджер и получить необходимую информацию от властей региона в режиме личной переписки в том же приложении», — рассказал Василий Десяткин.

Госпаблики также являются частью Платформы обратной связи между гражданами и государством. Их развитие — одна из основных задач Центра управления регионом. За прошедший год ЦУР Якутии обработал более 67 тысяч обращений жителей республики. Топ-обращений возглавили темы коронавируса, плохого состояния дорог, проблемы ЖКХ, вопросы безопасности и социальной поддержки. Совместно с региональными органами власти и местного самоуправления решено 99,4% проблем. Среднее время предоставления ответа сократилось с 5 часов до 3 часов 5 минут.