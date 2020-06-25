Гостья вечеринки ушла с чужими деньгами

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району Якутии с заявлением о краже обратилась жительница г. Мирный. Женщина сообщила, что из сумки неизвестные похитили денежные средства в размере 40 000 рублей.

В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам» была установлена личность подозреваемого. Им оказалась 26–летняя местная жительница.

Установлено, что в день происшествия потерпевшая, решив «обмыть» свой отпуск, пригласила к себе домой коллег и подозреваемую. Во время застолья злоумышленница заметила в прихожей сумку заявительницы и, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, принялась проверять ее содержимое. Найдя в ней крупную сумму денег, тайно положила их в себе карман и поспешила покинуть квартиру радушной хозяйки. В настоящее время похищенные денежные средства изъяты в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.