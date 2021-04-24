Гостя попросили помочь разобраться в функциях телефона…

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нерюнгринскому району установлен подозреваемый в кражах денежных средств с банковских карт и сотового телефона. Им оказался 31-летний безработный житель г.Нерюнгри.

Установлено, что подозреваемый находился в гостях, где вместе с компанией распивал спиртные напитки. В какой-то момент один из гостей попросил его помочь разобраться в функциях телефона и передал ему свой гаджет. Не растерявшись, злоумышленник воспользовался тем, что хозяин телефона за ним не наблюдал, и с помощью онлайн-банкинга перевел 5 000 рублей на свою карту, после чего удалил смс-сообщения, и отдал смартфон владельцу. Похищенными деньгами впоследствии он распорядился по своему усмотрению.

Через две недели подозреваемый совершил очередную кражу. Как выяснилось, в тот день злоумышленник познакомился с потерпевшим, который пригласил его в гости, чтобы для совместного распития алкоголя. Когда хозяин квартиры уснул, мужчина похитил его сотовый телефон стоимостью 16 000 рублей и банковскую карту, которые лежали на видном месте, и скрылся. Поскольку похищенная карта была оснащена функцией бесконтактной оплаты, подозреваемый без труда смог расплачиваться ею в магазинах. В общей сумме он совершил покупки на 6 300 рублей. По словам подозреваемого, похищенный телефон он планировал сбыть, но не успел.

В настоящее время похищенный смартфон изъят и возвращён законному владельцу. Возбуждены уголовные дела по ч.2 и ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Уважаемые граждане! В очередной раз напоминаем, что не стоит передавать свой телефон посторонним лицам, тем более, если Ваша банковская карта связана с номером телефона, а также распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми и оставлять ценные вещи на видном месте.