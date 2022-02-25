Гости Ленинградского зоопарка увидят кормление Хаарчааны из Якутии

Ленинградский зоопарк, где проживает якутская белая медведица Хаарчаана, проведет ряд праздничных мероприятий в международный день полярного медведя 27 февраля об этом передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Отмечается, что белый медведь является символом зоопарка в Санкт-Петербурге.

«К сожалению, популяция этих млекопитающих находится под угрозой по причине климатических изменений в мире, поэтому так важно говорить об уникальности северных хищников и заботиться об их благополучии. В это воскресенье мы предлагаем вам вместе с нашей медведицей Хаарчааной присоединиться к тематическому дню и узнать больше о белоснежных хищниках», — говорится в сообщении.

Так, сотрудники зоопарка организуют маршрутный квест, лекцию с прирученными животными, мультимедийную викторину и познавательную площадку. В этот день посетители зоопарка смогут увидеть кормление Хаарчааны — оно состоится в 14.00 по московскому времени на территории бассейна «Белые медведи».

Хаарчаана родилась в паре Колыманы и Ломоносова в якутском зоопарке «Орто Дойду». В 2017 году медведицу перевезли в Ленинградский зоопарк к ее бабушке Усладе, где она и проживает сейчас. Она любит купаться в бассейне, баловаться с игрушками, лакомиться угощениями, а также общаться с сотрудниками и гостями Ленинградского зоопарка.