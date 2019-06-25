Гостей Ысыаха Туймаады ждет насыщенная программа

В понедельник, 24 июня, начальник Управления культуры и духовного развития города Якутска Антонида КОРЯКИНА ответила на вопросы ведущей программы «Прямой разговор с городом» Людмилы БАСЫГЫСОВОЙ и телезрителей. Темой разговора стал предстоящий в эти выходные национальный праздник «Ысыах Туймаады-2019».

Главный летний праздник столицы пройдет вот уже в 22-й раз в живописной местности долины Туймаада, в архитектурно-этнографическом комплексе «Ус Хатын», созданном в 1998 году.

«На протяжении всех этих лет комплекс постоянно обновляется, дополняется и обустраивается, чтобы во всей красе встретить горожан и гостей столицы. В прошлом году наш ысыах посетили более 190 тысяч человек. За эти годы в местности вырос целый городок, в том числе 285 тюсюлгэ предприятий и организаций нашего города, все улусы также имеют свои тюсюлгэ», — отметила Антонида Корякина.

Центральное место на ысыахе занимают обряды и национальные традиции народа саха. Во время торжественного открытия на главном тюсюлгэ впервые проведут три ритуальных обряда благословения божеств верхнего мира Айыы, Аан Алахчын Хотун, Дьесегей Айыы, помимо традиционных обрядов очищения и обряда Алгыс. Для этих целей в этом году изготовлены и установлены по всем канонам девять ритуальных сэргэ, которые, безусловно, привлекут внимание гостей ысыаха.

Как отмечалось, культурная программа ысыаха Туймаады посвящена Году консолидации в Республике Саха (Якутия) и Году добрососедства в городе Якутске, а также Году театра в России. На сценической площадке под открытым небом покажут представления все главные театры республики и самодеятельные театры из улусов.

Работники управления культуры и духовного развития из года в год стараются сделать новую программу ысыаха Туймаады интереснее, с большим жанровым разнообразием, рассказала Антонида Корякина. В этом году также подготовлено рекордное количество программ и площадок, в режиме нон-стоп будут работать 23 площадки для участников и гостей всех возрастов. В течение двух дней ысыаха зрители увидят 119 программ, в том числе 17 обрядовых, 7 спортивных, 7 выставочно-экспозиционных программ, 56 концертных программ, том числе с участием известных артистов, детские программы.

Наиболее знаковые обрядовые программы – это открытие ысыаха и встреча солнца. Неотъемлемая часть ысыаха – конкурс запевал осуохая всегда притягивает внимание участников и зрителей. Отборочный тур конкурса проводится заранее, в этом году конкурс посвятили основоположнику якутского осуохая Николаю Петрову.

На вопрос телезрителя о VIP-гостях нынешнего ысыаха, Антонида Николаевна сообщила, что в этом году ожидается 900 гостей из-за пределов республики – это ученые-культурологи, мэры городов Дальнего Востока, журналисты, участники Дальневосточного медиафорума, участники Общего собрания контрольно-счетных органов Российской Федерации. Также приедут артисты из Внутренней Монголии (КНР), Литвы и Ольхонского района Иркутской области. Они выступят с концертными программами на своих площадках, а в 17.00 часов 29 июня дадут совместный концерт на гостевой площадке «Кымыс кырдала».

Одной из особенностей ысыаха этого года станет показ якутских художественных фильмов — триумфаторов международных кинофестивалей, организованный «Синема центром» под открытым небом на спортивной площадке, в центре скачек.

Знатоки фольклора и горожане, желающие прикоснуться к истокам родной культуры, с удовольствием услышат якутские народные песни на площадке «Тойук то5ойо. Хомус кырдала», мелодии и песни коренных народов Севера на площадке «Северное сияние».

Отвечая на вопрос ведущей, Антонида Корякина сообщила, что международный фестиваль кумыса будет проводиться раз в два года, будет в следующем году, а на нынешнем ысыахе в тюсюлгэ «Кымыс кырдала» можно будет попробовать пенный напиток производства СХПК «То5ус» из Вилюйского улуса — победителя предыдущего международного фестиваля кумыса.

Ысыах Туймаады славится и своими конкурсными программами, которые вызывают неизменный интерес у зрителей. Это конкурсы по всем жанрам якутского народного творчества, конкурсы мастеров и мастериц, детские конкурсы. Конкурс «Толбоннурар уhун суhуох» — «Длинная коса» пройдет как семейный конкурс женских поколений. Знаковым станет юбилейный конкурс хомусистов «Айархаан абылаҥа», посвященный легендарной группе «Айархаан» под руководством заслуженной артистки РС (Я) Альбины ДЕГТЯРЕВОЙ, которая будет председателем жюри.

Также гости ысыаха смогут воочию ознакомиться с народных ремеслами, выставками мастеров в тюсюлгэ «Симэх». В тюсюлгэ «Киэргэ» по ежегодной традиции мастера кузнечного дела под руководством Романа ГОТОВЦЕВА из заранее выплавленной крицы и заготовок изготовят якутские ножи, которые затем будут подарены спортсменам – участникам «Игр Дыгына».

На вопрос ведущей, как будет обеспечиваться комфорт и удобство гостей ысыаха, Антонида Корякина ответила, что подготовлены площадки для защиты от зноя, дополнительные скамейки, в зоне торговли установлены умывальники, туалетные кабинки, в связи с прогнозируемой теплой погодой будут обустроены душевые кабины. Проезд с автовокзала до Ус Хатын на муниципальных автобусах «ЯПАК» будет стоить 40 рублей, дешевле, чем в прошлом году.

Начальник управления культуры и духовного развития города Якутска за полчаса прямого эфира успела рассказать только о самых основных мероприятиях обширной программы праздника «Ысыах Туймаады-2019». В завершение, отвечая на вопрос телезрителя, Антонида Корякина напомнила, какую работу проводят городские службы для поддержания порядка и чистоты в «Ус Хатын», и выразила уверенность, что ысыах оставит только приятные впечатления.