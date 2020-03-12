Гостей из-за рубежа не будет – власти Якутии

В Якутске не отменят из-за коронавируса Международный кинофестиваль.

Ольга Балабкина, заместитель председателя правительства РС(Я), и Маргарита Игнатьева, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС(Я), прокомментировали эпидемиологическую обстановку в регионе.

С 14 февраля в вирусологической лаборатории в Якутске было проведено более 300 анализов на коронавирус. Все результаты отрицательные. Коронавирус в Республике Саха (Якутия) не зарегистрирован.

Ольга Балабкина особо подчеркнула, что совместными усилиями главы РС(Я) Айсена Николаева и управления Роспотребнадзора по РС(Я) удалось в короткие сроки добиться принятия решения о проведении тестов на коронавирус в регионе. До этого анализы отправлялись в Новосибирск.

На территории Якутии продолжаются профилактические и противоэпидемические мероприятия. По словам Ольги Балабкиной, в режим повышенной готовности вступили муниципальные образования Якутии. Главы районов принимают конкретные меры по подготовке помещений под обсерваторы, по санитарной обработке и дезинфекции учреждений и мест массового скопления людей.

«По мере развития ситуации мы принимаем решения по тем или иным мероприятиям международного уровня, которые были запланированы для проведения в Якутске. Часть мероприятий перенесена в режим, который не допускает присутствия иностранцев. В конце марта в таком режиме будет проведен Международный кинофестиваль в Якутске. В рамках кинофестиваля все иностранные фильмы будут просмотрены, но гостей из-за рубежа не будет», — прокомментировала Ольга Балабкина.

Федерация РС(Я) по мас-рестлингу самостоятельно инициировала решение о том, чтобы не проводить чемпионат мира в Якутии.

«По каждому мероприятию мы отрабатываем вопрос четко и в соответствии со сложившейся ситуацией с короновирусом в стране и мире», — сказала вице-премьер Якутии.

«Службы санитарно-карантинного контроля международного аэропорта в Якутске проводят мониторинг всех пребывающих из зарубежных стран. Пассажиры проходят двукратную термометрию. С начала года мы встретили 25 международных рейсов, проверили более 2500 человек, прибывших из Китая и Южной Кореи», — отметила Маргарита Игнатьева.

Вчера работники Роспотребнадзора по РС(Я) встретили совмещенный рейс из Владивостока и Благовещенска, в котором прибыли якутяне, посещавшие Сеул. После забора анализов они отправлены в домашний карантин на 14 дней.

«Мы возобновили работу по наблюдению якутян с внебольничной пневмонией. Все больные с диагнозом «пневмония» будут дополнительно обследоваться на коронавирус», — сообщила Маргарита Игнатьева.

Главный санитарный врач по РС(Я) рекомендовала якутянам воздержаться от поездок в зарубежные страны.