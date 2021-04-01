Гость устроил погром в доме якутянки

В дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району Якутии обратилась жительница с. Майя. Она сообщила, что в её доме мужчина повредил зеркала, а также разбил фарфоровую и глиняную посуду.

Участковые уполномоченные полиции установили 20-летнего молодого человека, который подозревается в повреждении чужого личного имущества.

Выяснилось, что в тот день у потерпевшей собралась компания, в числе которой был подозреваемый. В ходе застолья между ними произошла словесная перепалка. Молодой человек в порыве злости разбил посуду, а также зеркала.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.