Гость обокрал хозяина и переоделся в его одежду, оставив взамен свою…

В дежурную часть полиции Мегино-Кангаласского района поступило заявление о краже денежных средств и одежды. Общий материальный ущерб составил 12 500 рублей.

В ходе оперативно-розыскной работы сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 23-летний ранее неоднократно судимый знакомый потерпевшего.

Установлено, что ранее вечером у потерпевшего дома были гости. В какой-то момент заявитель уснул. Проснувшись утром, мужчина обнаружил пропажу своих денежных средств. Помимо этого вместо его кроссовок, штанов и футболок он обнаружил чужие мужские вещи.

Выяснилось, что злоумышленник, воспользовавшись моментом, похитил деньги, затем порылся в шкафу и переоделся в одежду потерпевшего, при этом свою одежду он оставил на месте происшествия. Вырученные средства подозреваемый потратил на свои нужды.

Возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.