Происшествия
Гость обокрал хозяина и переоделся в его одежду, оставив взамен свою…
В дежурную часть полиции Мегино-Кангаласского района поступило заявление о краже денежных средств и одежды. Общий материальный ущерб составил 12 500 рублей.
В ходе оперативно-розыскной работы сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 23-летний ранее неоднократно судимый знакомый потерпевшего.
Установлено, что ранее вечером у потерпевшего дома были гости. В какой-то момент заявитель уснул. Проснувшись утром, мужчина обнаружил пропажу своих денежных средств. Помимо этого вместо его кроссовок, штанов и футболок он обнаружил чужие мужские вещи.
Выяснилось, что злоумышленник, воспользовавшись моментом, похитил деньги, затем порылся в шкафу и переоделся в одежду потерпевшего, при этом свою одежду он оставил на месте происшествия. Вырученные средства подозреваемый потратил на свои нужды.
Возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий