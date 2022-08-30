30.08.2022
20:35
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Происшествия

Гость обокрал хозяина и переоделся в его одежду, оставив взамен свою…

В дежурную часть полиции Мегино-Кангаласского района поступило заявление о краже денежных средств и одежды. Общий материальный ущерб составил 12 500 рублей.

В ходе оперативно-розыскной работы сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого.  Им оказался 23-летний ранее неоднократно судимый знакомый потерпевшего.

Установлено, что ранее вечером у потерпевшего дома были гости. В какой-то момент заявитель уснул. Проснувшись утром, мужчина обнаружил пропажу своих денежных средств. Помимо этого вместо его кроссовок, штанов и футболок он обнаружил чужие мужские вещи.

Выяснилось, что злоумышленник, воспользовавшись моментом, похитил деньги, затем порылся в шкафу и переоделся в одежду потерпевшего, при этом свою одежду он оставил на месте происшествия. Вырученные средства подозреваемый потратил на свои нужды.

Возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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