Госстройжилнадзор установит причину обрушения в гостинице-нахаловке

Управлением государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) по сообщению средств массовой информации инициировано административное расследование по факту обрушения армированной опалубки плит перекрытия на объекте самовольного строительства по улице Жуковского в городе Якутске.

Ранее разрешение на строительство было выдано ООО «Регион-14» на строительство гостиницы, действие которого истекло в феврале 2014 года. В настоящее время устанавливается застройщик самовольной постройки.

«По итогам проверочных мероприятий в части выявления нарушений градостроительного законодательства будет составлено заключение и приняты соответствующие меры», — прокомментировал первый заместитель руководителя Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) Влад ПЕРМЯКОВ.

Отмечается, что строительство объекта шло без разрешительных документов. В перечне поднадзорных объектов капитального строительства Управления госстройжилнадзора РС(Я) объект не состоит.