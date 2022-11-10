Госстройжилнадзор проверил ход строительства школ в Якутске

Влад Пермяков проверил ход строительства объектов образования в Якутске

Первый заместитель Управления госстройжилнадзора РС(Я) Влад Пермяков ознакомился с ходом строительства школы в микрорайоне «Прометей» и дополнительного здания к школе №12 села Пригородное.

Строительство самой крупной школы республики в микрорайоне «Прометей» г. Якутска на 990 мест и площадью 13 тыс. кв. м. находится на завершающем этапе. В школе спроектировано два спортивных зала, танцевальный зал, столовая на 330 мест, актовый зал на 250 мест с гримерной и костюмерной, медицинский блок, мастерские. На территории будет стадион с рулонным резиновым покрытием, беговые дорожки и места для отдыха детей.

«Сейчас в школе завершаются пуско-наладочные работы, установка пожарной сигнализации, монтаж и сборка мебели и оборудования. Строительная готовность объекта составляет 99%», — прокомментировал Влад Пермяков.

В трехэтажном дополнительном здании к школе №12 в селе Пригородном ведутся отделочные работы, монтаж лестничных ограждений, внутренних дверей, подвесных потолков, в готовых кабинетах производится монтаж оборудования и мебели.

В пристрое помимо учебных кабинетов, оснащенных современным оборудованием, разместятся библиотека с книгохранилищем, медицинский кабинет, столовая с обеденным залом на 160 посадочных мест, актовый зал на 300 посадочных мест, спортивный и музыкальный залы и зал для занятий хореографией. На территории школы обустроят спортивную площадку.

«Строительные работы на данном объекте идут по графику без отставаний. Все необходимые указания, для того чтобы работы были проведены качественно и завершены в срок, даны. Сейчас проводится программная проверка до 22 ноября», — отметил Влад Пермяков.

Напомним, что образовательные учреждения строятся в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».