Госстройжилнадзор: ответы на вопросы в прямом эфире

Руководитель Госстройжилнадзора Якутии Павел Аргунов ответил на вопросы населения в ходе отчета правительства

Сегодня, 5 февраля, в ходе прямого эфира, организованного в рамках отчета исполнительных органов власти перед населением, руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) Павел Аргунов ответил на вопросы жителей республики. Глава ведомства рассказал, как произвести перерасчет за некачественные жилищно-коммунальные услуги и что делать, если в новостройке обнаружены дефекты.

Отвечая на вопрос жительницы нового многоквартирного дома, где были обнаружены строительные недостатки, Павел Аргунов отметил, что обращаться с претензиями касаемо качества объекта можно лишь к застройщику в рамках исполнения гарантийных обязательств. Так, гарантийный срок на объект долевого строительства составляет пять лет, на технологическое и инженерное оборудование – три года.

«Жильцам новостроек надо обращаться в адрес застройщика с требованиями об устранении недостатков в досудебном порядке. В случае оставления претензии без внимания, либо отказа в ее удовлетворении, необходимо обратиться с исковым заявлением в суд», — сказал он.

Один из вопросов телезрителей касался заниженной температуры горячей воды в квартире дома по улице Богдана Чижика, 3, в городе Якутске. Глава надзорного органа пояснил, что если подача горячей воды нарушена без объективных причин, то УК обязана произвести замеры температуры воды и составить соответствующий акт. Так, температура подаваемой в жилые дома горячей воды в точке подачи должна быть на уровне 65-70оС. Допустимые отклонения составляют в ночное время (00-05 часов) +/-5оС, в дневное — +/-3оС.

Если температура не соответствует нормам, оплату за потребление горячей воды можно пересчитать. Корректировка оплаты в меньшую сторону производится на основании заявления собственника в УК и акта о выявленных нарушениях. При уклонении УК от подписания акта проверки, потребитель вправе составить акт проверки состоятельно. В таком случае указанный акт подписывается не менее чем двумя не заинтересованными лицами.

Всего в ходе прямого эфира, в колл-центр поступило порядка 128 звонков от населения, большинство из них касались вопросов жилищно-коммунальной инфраструктуры, тарифов и ценообразования, состояния дорог и др. Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников, отметил, что на все поступившие вопросы исполнительными органами будут предоставлены ответы в течение дня.