Госпрограммы: чего больше – плюсов или минусов

Комитетом Госдумы по бюджету и налогам с участием Минфина РФ, Счетной палаты, профильных комитетов парламента в рамках работы над проектом трехлетнего федерального бюджета детально рассмотрена 51 госпрограмма, финансирование которых предусматривается в проекте главного финансового документа страны.

Заключение по ним Комитет представит в понедельник, 26 октября

Депутат от Якутии, член Комитета по бюджету и налогам, председатель подкомитета по межбюджетным отношениям Галина Данчикова акцентировала внимание на принципиально важных для Якутии направлениях.

Здоровья здравоохранению

Для повышения доступности и улучшения качества медицинской помощи независимо от места проживания человека скорейшего решения требуют вопросы по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

В разрабатываемой Минздравом России совместно с регионами Программе модернизации первичного звена здравоохранения распределение финансовых средств планируется осуществлять исходя из количества населения.

На огромной территории в 637 населенных пунктах живет 967 тысяч человек. Большинство поселков и сел находятся в труднодоступной местности и не имеют круглогодичного наземного сообщения, поэтому единственным способом транспортировки больных является санавиация. А это означает, что применение подушевого финансирования к модернизации первичного звена здравоохранения не может быть эффективным.

По мнению Галины Данчиковой, с аналогичной проблемой столкнутся и другие регионы Дальнего Востока. Парламентарий предложила для субъектов ДФО распределять средства на эти цели отдельно с учетом поправочного повышающего коэффициента, аналогичного коэффициенту транспортной доступности.

Такой подход, считает Галина Данчикова, позволит исполнить Указ главы государства о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока России от 26.06.2020г. №427, в части повышения доступности для населения первичной медико-санитарной помощи, специализированной высокотехнологичной и скорой медицинской помощи, диагностических (лабораторных) исследований и других более эффективно.

Второй вопрос, который депутат ставит перед Минздравом РФ, — это строительство Республиканской клинической инфекционной больницы на 245 коек в г. Якутске.

Такая необходимость назрела давно, пандемия COVID-19 еще больше усилила эту потребность, отметила депутат.

Сегодня в столице республики действуют два лечебных учреждения с инфекционными отделениями. Это ГБУ «Детская инфекционная клиническая больница» и ГБУ «Якутская республиканская клиническая больница» 1967 и 1987 годов постройки. Оба объекта расположены в приспособленных зданиях, не соответствующих требованиям санитарных норм и правил.

Правительством РС(Я) определен земельный участок, за счет средств регионального бюджета ведется разработка проектно-сметной документации объекта, которая должна быть завершена к декабрю 2020 года. Республика предложила при формировании нового федерального проекта «Модернизация инфекционной службы» предусмотреть средства на поэтапное финансирование инфекционной больницы в Якутске за счет федерального бюджета.

Еще одна важная тема — субсидии из федерального бюджета на санавиацию. Член думского комитета настаивает на сохранении в 2021 году их в объеме 307,8 млн рублей.

Как уже говорилось выше, в северных и арктических районах Якутии санавиация – единственная возможность доставить больных в республиканские лечебные учреждения, а медицинские бригады в отдаленные и труднодоступные населенные пункты Дальнего Востока. Однако в проекте Федерального закона на ближайшие три года объем субсидии на эти цели сократился. На 2021 год предусмотрено 5 209,1 млн. рублей, что на 578,8 млн. рублей меньше, чем было выделено в этом году.

Республике Саха (Якутия) распределено 234,18 млн. рублей, что на 73,6 млн. рублей меньше объема предоставленной субсидии из федерального бюджета в 2020 году и на 150,6 млн. рублей меньше объема предоставленной субсидии из федерального бюджета в 2019 году.

При этом число санрейсов ежегодно растет, прогнозное количество вылетов санавиации на 2020 год составляет с учетом эвакуации больных с новой коронавирусной инфекцией 1400 В 2018 году выполнено 1134санрейса, в 2019-м – 1142.

Чистая страна

При обсуждении госпрограммы «Охрана окружающей среды» Галина Данчикова спросила первого заместителя министра природных ресурсов РФ Дениса Храмова, когда будет в Усть-Янском районе ликвидироваться хвостохранилище Куларской золотоизвлекательной фабрики. Депутат отметила, что фабрика не эксплуатируется в Арктической зоне уже 30 лет.

За это время здесь скопилось очень много вредных веществ. Минприроды России объект признан одним из самых потенциально опасных гидротехнических сооружений на территории республики.

Его консервация с благоустройством рекультивированных площадей позволит реабилитировать 12,3 гектара земель, а также ликвидировать около полумиллиона тысяч кубометров отходов. Результатом работ станет обеспечение экологической безопасности хвостохранилища.

Правительством Республики Саха (Якутия) проведена работа с Министерством природных ресурсов и экологии РФ по предоставлению субсидии из федерального бюджета на ликвидацию хвостохранилища Куларской ЗИФ в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна». Получены положительное заключение государственной экспертизы РС(Я), выписка из единого государственного реестра недвижимости на вновь образованный земельный участок, утверждена схема расположения земельного участка, на котором располагается хвостохранилище, представляющего опасность окружающей среде. Поэтому при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов Якутия предложила предусмотреть выделение средств на реализацию проекта.

Дети Арктики

Предложение о включении проекта подпрограммы «Дети Арктики» в государственную программу Российской Федерации «Социально – экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2035 года» пообещал проработать заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Константин Цыганов.

С такой просьбой к депутату Госдумы, члену Комитета по бюджету и налогам Галине Данчиковой обратилась руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Голомарева.

Народный депутат Госсобрания Ил Тумэн направила протокол селекторного совещания региональных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева по вопросу укрепления здоровья и поддержки талантов детей, проживающих в Арктической зоне страны.

Коллега-депутат регионального заксобрания выразила уверенность, что программа будет поддержана, она направлена на укрепление здоровья и расширение кругозора детей из труднодоступных Арктических регионов. «Ваше содействие в данном вопросе окажет непосредственное влияние на будущее подрастающего поколения российских граждан», — говорится в обращении.

Елена Голомарева напомнила, что федеральная целевая программа «Дети Севера», целью которой было создание условий для нормального физического, психического и культурного развития детей, живущих на Севере, была разработана в 1994 году. Программа, в первую очередь касающаяся детей КМНС, успешно действовала до 2002 года.

С тех пор, почти два десятилетия, данная работа на системной основе не проводилась. Дети Арктики, в особенности из удаленных и труднодоступных мест, фактически перестали участвовать в программах оздоровления и культурного развития. Подавляющее большинство детей, проживающих в Арктике, никогда не были на юге России, и сейчас такой возможности не имеют.

Учитывая сложные условия проживания в Арктике — экстремальный температурный режим, короткий световой день, отсутствие здорового питания, низкие доходы родителей, труднодоступность и оторванность от материковой части России, отсутствие инфраструктуры (летних лагерей, оздоровительных комплексов, бассейнов и др.), государство должно помогать детям.

В этой связи АНО «Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике» с участием регионов был разработан проект подпрограммы «Дети Арктики» Государственной Программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

В рамках 1-го этапа реализации госпрограммы (2021-2024 гг.) предлагается обеспечить оздоровительный отдых 50 429 детям из труднодоступных территорий Российской Арктики. Продолжительность оздоровительного отдыха рассчитана на 21 день на территории южных регионов России.

Расходы на оздоровительных отдых детей предполагается осуществлять на условиях софинансирования:

— федеральный бюджет: 100% оплата переезд ребенка от места жительства до места отдыха и обратно, 50% оплата путевки,

— региональный бюджет: 100% оплата участия сопровождающих лиц, 50% оплата путевки.

Ежегодная потребность федерального финансирования на эти цели составляет 679,8 млн рублей.

Нужны или не нужны госпрограммы?

Возвращаясь к рассмотренным госпрограммам отметим, что при их обсуждении у парламентариев было много вопросов. Выявлены серьезные проблемы, которые требуют немедленной донастройки, особенно, когда речь идет о результативной работе, эффективном расходовании средств и реальных индикаторах, которые нужны, чтобы по ним об этом судить.

По заключению Счетной палаты РФ, параметры госпрограмм не всегда взаимоувязаны между собой, а цели и мероприятия могут не полностью отражать задачи, поставленные перед ведомствами.

Вопрос о целесообразности отказа от государственных программ как механизма регулирования, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров намерен вынести на обсуждение парламентариев.

По его мнению, дополнительные бюджетные средства, выделяемые на них, должны влиять на конечные результаты. Андрей Макаров предложил ориентироваться на национальные цели и задачи, которые поставлены в нацпроектах.

По словам руководителя комитета, в ближайшее время парламентариям совместно с Правительством предстоит распределить 1,5 трлн рублей, которые будут направлены в регионы. Эти средства, в частности, пойдут на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, обеспечение детей с 1 по 4 класс бесплатным горячим питанием, на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.

И здесь серьезно возрастает роль парламентского контроля, подчеркнул Андрей Макаров. «Мы должны не просто распределить и утвердить цифры, мы должны проверить, насколько эти цифры достоверны и в случае необходимости внести корректировки. Это наша задача сейчас», — заявил глава бюджетного комитета.