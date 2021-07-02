Госпожнадзор МЧС России держит на контроле объекты

Обеспечение пожарной безопасности административных и жилых сооружений является одна из важнейших функций государства. По всей республике инспекторы Государственного пожарного надзора МЧС России, помимо проводимых надзорных мероприятий регулярно проводят совещания с органами местного самоуправления и организуют сельские сходы граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Так, главный государственный инспектор по пожарному надзору Нижнеколымского района Ким Кузьмин провел совещание с главой администрации Нижнеколымского района Валерием Сентяковым. В рамках рабочей встречи представитель Госпожнадзора сообщил главе о результатах проводимых плановых и внеплановых проверок административных объектов района. Особое внимание Кузьмин уделил тем объектам, которые необходимо взять под строгий контроль. Не забыли и о профилактических и превентивных мероприятиях, проводимых на территории района. Также в разговоре было упомянуто об обязательном выполнении требований, вынесенными на заседаниях КЧС, а именно проверка наружного противопожарного водоснабжения, оснащении многодетных семей и маломобильных групп населения автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем.

Кроме того в ходе совещания были обсуждены проблемные вопросы района, а именно пожароопасность заброшенных домов, сараев и поселковых свалок.

Добавим, что всего с начала года на территории Нижнеколымского района зафиксировано 3 техногенных пожара. Пострадавших и погибших нет.