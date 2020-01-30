Госпитализирована пассажирка, прибывшая в Якутск из Харбина

Пассажира рейса из Харбина госпитализировали с высокой температурой в аэропорту Якутска, сообщает телеканал Якутия24.

Пассажира рейса, летевшего из Харбина в Якутск, госпитализировали с высокой температурой в аэропорту прибытия, передает телеканал «Якутия 24».

Министр здравоохранения республики Елена БОРИСОВА подтвердила данный случай.

«Всех пассажиров с температурой мы содержим в изоляторе и берем под контроль. Это не значит, что у них коронавирус. Мы наблюдаем их, забираем анализы, отправляем в Новосибирск. Как только приходят результаты, отпускаем», – отметила Елена Борисова.

По информации источника телеканала, была проведена дезинфекция, сотрудникам выдали халаты.

Прибывшую из Харбина в Якутск девушку с высокой температурой госпитализировали в инфекционную больницу. Она находится под медицинским наблюдением с предварительным диагнозом ОРВИ, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Якутии.

«При проведении бесконтактной термометрии в самолете на рейсе, прибывшем 30 января из Харбина, была выявлена пассажирка с высокой температурой и признаками ОРВИ. В соответствии с алгоритмом действий была вызвана бригада скорой помощи, больная госпитализирована в инфекционную больницу и находится под медицинским наблюдением с предварительным диагнозом ОРВИ», — говорится в сообщении управления.

Отмечается, что пробы больной направлены в лабораторию на весь перечень возможных возбудителей, включая новую коронавирусную инфекцию.

Пассажиры этого рейса анкетированы и будут находиться под наблюдением поликлиник по месту жительства. На борту воздушного судна проведен комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.

По данным управления Роспотребнадзора по республике, в связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в КНР, были приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через государственную границу – Аэропорт Якутск. Проводится двойная бесконтактная термометрия пассажиров и членов экипажа прибывающих международных рейсов.

С 1 января 2020 года досмотрено 14 прибывших международных рейсов, более 1300 пассажиров и членов экипажа.