Госпитализирован якутский пенсионер, идущий из Сургута

63-летний Александр ПАВЛОВ, шедший пешком из Сургута домой в Якутию, находится в больнице. Об этом рассказал глава Нерюнгринского района Роман ЩЕГЕЛЬНЯК, передает ТайгаПост.

Пенсионера Александра ПАВЛОВА привезли в Якутию. Глава Нерюнгринского района Роман ЩЕГЕЛЬНЯК отправил за ним машину, которая доставила мужчину в Нерюнгри. Как сообщал ТайгаПост, неравнодушный дальнобойщик из Воронежа Илья СОТНИКОВ подобрал пожилого человека под Читой и довез до поселка Сковородино Амурской области. Там его ждала наша машина.

Роман ЩЕГЕЛЬНЯК рассказал изданию следующее:

— Мы встретились, поговорили. По его согласию мы направили Александра Спиридоновича в больницу на медобследование и лечение — все-таки два месяца пешком, ночевки в лесу… На юге республики снег, метель, но этот путь он преодолел на машине. Проверим здоровье, подлечим, а потом будем вместе решать, чем ему еще помочь.

Напомним, что, по словам Александра Павлова, он работал в Сургуте на вахте, где бригаде не заплатили, и мужики разошлись. Павлов отправился пешком домой в Якутию. По поручению главы республики Айсена НИКОЛАЕВА в республике был создан штаб по возвращению попавшего в беду земляка. Председатель Следственного комитета России Александр БАСТРЫКИН распорядился провести проверку по нарушению трудовых прав пенсионера в Сургуте.