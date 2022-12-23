Госнаграды за заслуги в развитии спорта Якутии

В Якутске подвели итоги спортивного года на традиционном Балу чемпионов. Лучших спортсменов и тренеров наградили высокими государственными наградами, сообщает ЯСИА. С успешным завершением года поздравил всех причастных к спорту премьер Якутии Андрей Тарасенко.

«Своим тяжёлым трудом вы достигаете высочайших результатов, защищаете честь своих районов и республики на российском и даже мировом уровнях. Правительство, в свою очередь, ставит перед собой задачи по развитию физической культуры и спорта в регионе, созданию условий, чтобы как можно больше детей занимались спортом. В этом направлении мы проводим системную работу», — отметил Андрей Тарасенко.

Государственную премию имени заслуженного тренера ЯСССР, СССР и РСФСР Дмитрия Коркина вручили многократному призёру и победителю первенств, легендарному якутскому легкоатлету, отличнику физической культуры и спорта ЯАССР, почётному гражданину Якутии Аркадию Алексееву.

Звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Якутии» удостоены заслуженный тренер по пулевой стрельбе Анатолий Мыреев, руководитель управления физической культуры и массового спорта Якутии Роман Оконешников.

Звания «Заслуженный тренер Якутии» удостоены тренер и преподаватель по лёгкой атлетике детско-юношеской спортивной школы имени Е.Ф. Габышева Усть-Алданского района Серафим Татаринов, тренер спортивной школы олимпийского резерва по боксу Николай Егоров.

Знаком отличия «Гражданская доблесть» награждён директор ДЮСШ №6 Якутска Константин Эйзнер.

«Мы гордимся нашими спортсменами и тренерами, которые в течение года защищали честь республики и России на мировых и европейских соревнованиях. В уходящем году завоеваны 148 медалей официальных соревнований, из них 82 — золотые, 22 — серебряные и 44 — бронзовые. Сегодня у нас есть чемпионы России, Европы и мира», — сказал министр по физической культуре и спорту Якутии Леонид Спиридонов.

Почётная грамота министра спорта России вручена главному тренеру спортивной сборной Якутии по стрельбе из лука Андрею Иксману.

Благодарность министра спорта РФ объявлена председателю комитета по физической культуре и спорту Вилюйского района Гаврилу Евсееву и тренеру по шашкам ₽еспубликанской спортивной школы олимпийского резерва в селе Намцы Василию Куприянову.

Также министр вручил республиканские награды и сертификаты на приобретение спортивного инвентаря управлению физической культуры и спорта Якутска, администрации Момского района, РСШОР Алдана, сельскому центру развития в Чурапчинском улусе.