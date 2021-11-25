Госнаградами республики награждена группа якутян

Указ главы Республики Саха (Якутия) «О награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия)» За заслуги в области культуры и искусства, здравоохранения, образования, промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства, печати и телерадиовещания, жилищно-коммунального хозяйства, строительного комплекса, транспорта, спорта, энергетики, законности и правопорядка, местного самоуправления, пожарной безопасности, активную общественную деятельность, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетные звания «НАРОДНЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ЕМЕЛЬЯНОВУ Александру Георгиевичу, артисту-вокалисту (солисту), ведущему мастеру сцены автономного учреждения «Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона», заслуженному артисту Республики Саха (Якутия), город Якутск; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ТАРАСОВОЙ Вере Евстафьевне, руководителю Департамента организации медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), город Якутск; ПЕТУХОВОЙ Надежде Юрьевне, заведующей отделением – врачу-фтизиатру государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Научно-практический центр “Фтизиатрия”», город Якутск; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ПАВЛОВУ Руслану Олеговичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Масс-медиа», шефу-редактору Алданского филиала государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) Национальная вещательная компания «Саха»; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГОРНЯК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ЗЕМЕРОВУ Юрию Александровичу, машинисту гидравлического экскаватора горнотранспортного комплекса Удачнинского горно-обогатительного комбината акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район; ФЕДОРОВУ Николаю Валериевичу, начальнику центра сервисного обслуживания Рудник центра комплексного сервиса Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ГОТОВЦЕВОЙ Елене Михайловне, библиотекарю Тулагинской сельской библиотеки-филиала № 10 муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» городского округа «город Якутск»; КАПИТОНОВУ Семену Спиридоновичу, поэту-песеннику, члену Союза писателей России, Амгинский улус (район); «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» АРБУГАЕВУ Герману Прокопьевичу, учредителю общества с ограниченной ответственностью «Арктик-Трэвел», город Якутск; МАТЧИТОВУ Егору Николаевичу, старшему оперативному дежурному-начальнику единой дежурно-диспетчерской службы администрации муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия); НИКОЛАЕВУ Федоту Никитичу, главе крестьянско-фермерского хозяйства, Вилюйский улус (район); ОПАРИНУ Сергею Александровичу, слесарю по ремонту деревообрабатывающего оборудования закрытого акционерного общества «Юпитер», Ленский район; САННИКОВОЙ Татьяне Николаевне, руководителю Департамента контроля и документоведения Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), город Якутск; СЕМЕНОВОЙ Нине Гавриловне, ветерану труда, члену ветеранского совета «Ыллык» Чернышевского наслега, почетному гражданину Вилюйского улуса, Вилюйский улус (район); ТРОФИМОВУ Семену Ивановичу, заместителю директора филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания “Саха”», город Якутск; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ДАВЫДОВОЙ Надежде Константиновне, заместителю директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина», Чурапчинский улус (район); ДЕМИДОВОЙ Алле Александровне, заместителю директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 имени Л.А. Попугаевой» муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия); ЕРМОЛЕНКО Елене Федоровне, старшему воспитателю детского сада № 54 «Белоснежка» – филиала автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации «Алмазик», Мирнинский район; НАЗАРОВОЙ Валентине Максимовне, заведующей отделением государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Вилюйский профессионально-педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского», Вилюйский улус (район); ПОПОВОЙ Валентине Валентиновне, заместителю директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа № 2» (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск»; ПРОТОПОПОВОЙ Саргылане Фомичне, преподавателю специальных дисциплин государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж культуры и искусства имени Аграфены Дмитриевны Макаровой», город Якутск; ПРУДНИКОВОЙ Татьяне Андреевне учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением английского языка г.Ленска» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия); СОХИБОВОЙ Лидии Ивановне, директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Хандыгская средняя общеобразовательная школа Томпонского района Республики Саха (Якутия)»; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ДЬЯЧКОВУ Дмитрию Христофоровичу, оленеводу сельскохозяйственной производственной родовой кочевой общины «Магир», Момский район; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» АММОСОВУ Егору Тарасовичу, почетному работнику жилищно- коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия), город Якутск; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ИВАНОВУ Максиму Сергеевичу, водителю автомобиля, занятому на транспортировании горной массы в технологическом процессе участка технологического транспорта горнотранспортного цеха Нюрбинского горно-обогатительного комбината Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район; СЕДЫХ Вячеславу Георгиевичу, водителю общества с ограниченной ответственностью «Олекминское грузовое автотранспортное предприятие», Олекминский район; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» БУРЦЕВУ Михаилу Семеновичу, начальнику Управления инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия); «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ПРОТОДЬЯКОНОВУ Сергею Петровичу, старшему тренеру отделения бокса муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1 г. Якутска», город Якутск; ШУСТОВУ Юрию Александровичу, тренеру по волейболу муниципального казенного учреждения «Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия); «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» БРЮХОВОЙ Елене Георгиевне, учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселка Пеледуй», муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия); КИСИЛЯХОВОЙ Валентине Николаевне, учителю муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Якутская городская национальная гимназия имени А.Г. и Н.К. Чиряевых» городского округа «Якутск»; СЛЕПЦОВОЙ Любови Ильиничне, учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхоянская средняя общеобразовательная школа имени М.Л. Новгородова» муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия); «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ГУДЗЕНКО Виктору Валериевичу, ведущему инженеру по надежности центра комплексного сервиса Удачнинского горно-обогатительного комбината акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ВАСИЛЬЕВОЙ Августине Николаевне, нотариусу Якутского нотариального округа, город Якутск. Наградить ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) БАЦМАНОВА Сергея Александровича, главного инженера подземного рудника «Удачный» имени Ф.Б. Андреева Удачнинского горно-обогатительного комбината акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район; БИЛЮКИНУ Ирину Гаврильевну, судью Мегино-Кангаласского районного суда Республики Саха (Якутия); КУГДАНОВУ Анну Григорьевну, учителя муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Орто-Нахаринская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия); КУЛАЧИКОВА Вячеслава Ивановича, индивидуального предпринимателя, мастера народных художественных промыслов Республики Саха (Якутия), Таттинский улус; МАКСИМОВУ Изабеллу Николаевну, медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Таттинская центральная районная больница», Таттинский улус; САВВИНУ Александру Афанасьевну, художественного руководителя филиала «Арылахский центр досуга “Эйгэ”» муниципального бюджетного учреждения «Бейдигинский центр народного творчества имени А.П. Петрова» муниципального образования «Ольтехский наслег», Усть-Алданский улус (район); САМОРЦЕВА Иннокентия Прокопьевича, главу администрации муниципального образования «Тюмюкский наслег» Нюрбинского района Республики Саха (Якутия); ТАРАСЕНКО Вадима Валерьевича, начальника Жиганского района электрических сетей акционерного общества «Сахаэнерго», Жиганский национальный эвенкийский район. ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» АБЗАЛОВА Виктора Агзамовича, члена исполнительного комитета общественной организации пенсионеров и ветеранов органов внутренних дел Нерюнгринского района; АФАНАСЬЕВУ Тамару Михайловну, судью Мегино-Кангаласского районного суда Республики Саха (Якутия) (постоянное судебное присутствие в с.Амга Амгинского района); БУБЯКИНА Валентина Владимировича, директора филиала «Аэропорт Среднеколымск» федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера», Среднеколымский улус (район); ВАСИЛЬЕВА Семена Егоровича, почетного работника воздушного транспорта Республики Саха (Якутия), члена общественной организации ветеранов (пенсионеров) тыла, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Жиганского района, Жиганский национальный эвенкийский район; ГАБЫШЕВУ Сардаану Петровну, коммерческого директора акционерного общества «Национальная издательская компания “Айар” им.С.А. Новгородова», город Якутск; ГЕРАСИМОВУ Татьяну Трофимовну, ветерана Великой Отечественной войны, Мирнинский район; ГРОМОВУ Ольгу Геннадьевну, учителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Ленска с углубленным изучением отдельных предметов» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия); ГУРИНОВА Афанасия Гаврильевича, главного редактора литературно- публицистического журнала «Курулгэн» («Водопад»), город Якутск; ДОРОФЕЕВУ Ольгу Александровну, заместителя начальника пожарной части № 8 по охране г.Удачный Отряда государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия) № 12 по муниципальному образованию «Мирнинский район»; ЗАХАРОВА Афанасия Афанасьевича, председателя улусного (районного) Совета депутатов муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия); КОБЯКОВА Ивана Петровича, главу крестьянско-фермерского хозяйства, ветерана местного самоуправления, Кобяйский улус (район); КОЧНЕВА Владимира Аркадьевича, гидрогеолога Октябрьской геологоразведочной партии Вилюйской геологоразведочной экспедиции акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район; МОРОЗОВА Андрея Романовича, общественника, ветерана органов внутренних дел, Мегино-Кангаласский улус; ОВЕЧКИНУ Людмилу Николаевну, учителя муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с.Турукта» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия); ОСИПОВА Ивана Ивановича, прозаика, члена Союза писателей России, город Якутск; ПАРИЛОВА Андрея Степановича, мастера Сасырской дизельной электростанции Момского района электрических сетей акционерного общества «Сахаэнерго», Момский район; ПОДРЯСОВУ Фатиму Никифоровну, председателя Совета ветеранов с.Вилючан, почетного ветерана системы образования Республики Саха (Якутия), почетного старейшину Республики Саха (Якутия), Сунтарский улус (район); ПОСТНИКОВУ Евдокию Ивановну, главного специалиста отдела передового педагогического опыта муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа “город Якутск”»; САВВИНУ Ирину Егоровну, члена Общественного добровольческого штаба Республики Саха (Якутия) по борьбе с лесными пожарами, город Якутск; СЕДАЛИЩЕВА Дмитрия Сергеевича, общественника, ветерана органов внутренних дел, почетного гражданина Вилюйского улуса, Вилюйский улус (район); НЕМЫКИНУ Людмилу Борисовну, общественницу Строительного округа городского округа «город Якутск»; ТЕТИНА Николая Николаевича, старшего механика-шкипера теплохода «Бункербаза-15» Белогорского судоходного участка публичного акционерного общества «Ленское объединенное речное пароходство», Абыйский улус (район); ТКАЧЕНКО Игоря Васильевича, генерального директора государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)», город Якутск; УСТИНОВА Ивана Андреевича, тренера-преподавателя спортивного комплекса «Им. 60-летия Победы» Культурно-спортивного комплекса акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район; ХОХОЛОВУ Елену Викторовну, главного специалиста департамента экономики и финансов акционерного общества «РИК Плюс», город Якутск; ЧЕКИНА Анатолия Петровича, председателя Территориальной организации профессионального союза работников золотодобывающей промышленности Республики Саха (Якутия) «Профзолото», город Якутск; ЧЕХОРДУНА Петра Петровича, ветерана педагогического труда, заслуженного учителя Республики Саха (Якутия), Таттинский улус; ШИНКОРЕНКО Андрея Юрьевича, начальника водоснабжения пос.Хандыга Томпонского филиала государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)», Томпонский район.

Источник: Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ. 18 ноября 2021 года. № 2158

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