ГоскомОБЖ Якутии соболезнует…

Коллектив Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины после тяжелой продолжительной болезни Фатеева Николая Геннадиевича, специалиста по связям с общественностью Службы спасения Республики Саха (Якутия), отличника печати Республики Саха (Якутия), отличника спасательной службы Республики Саха (Якутия).

Тяжелая новость и невосполнимая утрата для его коллег, друзей и товарищей. Николай Геннадиевич долгое время освещал работу спасателей Службы спасения республики, объективно и оперативно передавал информацию аудитории, всегда оставался профессионалом своего дела, знал специфику работы спасательной службы, никогда не гонялся за сенсацией и громкими заголовками. Благодаря его статьям, выступлениям и общественной деятельности – население республики реально оценивает нелегкую работу спасателей и водолазов Службы спасения Якутии. Он был всегда на передовой, лично выезжал в зоны ЧС. Его качества, такие как активность, доброжелательность, целеустремленность – были и остаются для нас примером. Он сумел наладить четкое взаимодействие с федеральными и республиканскими СМИ, всегда поддерживал дружеские отношения с коллегами, которые высоко ценили его.

Он останется в наших сердцах надежным товарищем, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации. Светлая и добрая память о Николае Фатееве навсегда сохранится в памяти его родных и близких, друзей и коллег по работе. Скорбим вместе с вами.