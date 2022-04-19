Госкомобеспечения Якутии поможет группе «Не дай огня!» по подготовке добровольцев

Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) в рамках встречи с инициативной группой «Не дай огня!», сформированную в рамках конкурса «Таланты Якутии», договорились о тесном взаимодействии по работе в подготовке добровольцев для тушения пожаров.

«Таланты Якутии» — обновленное название республиканской деловой игры «Молодежь – инновационно-стратегический ресурс развития» («МИНИСТР»), которая проводилась ежегодно среди молодых людей, специалистов и управленцев при поддержке главы и правительства Республики Саха (Якутия). Целью конкурса является раскрытие потенциала участников для создания проектов, которые помогут в достижении целей Стратегии социально-экономического развития Якутии до 2032 года. В рамках конкурса «Таланты Якутии» команда «Не дай огня!» реализует инновационный проект по созданию видеороликов на двух языках (якутский и русский) для подготовки добровольцев к тушению пожаров. Проект рассчитан на граждан, которые собираются присоединиться к группам добровольных лесных пожарных.

«Тушением лесных пожаров должны заниматься подготовленные и обученные люди. Добровольцы же занимаются окарауливанием, разведкой и контролированием уже потушенного пожара, чтобы он вновь не разгорелся, копанием траншей и другой помощью. Поэтому обучение добровольцев необходимо», — отметил первый заместитель председателя Иннокентий Андросов.

Проблема лесных пожаров в этом году остается актуальной, так как ожидается засушливое лето и неутешительный прогноз – утвержден перечень населенных пунктов, согласно которому в 2022 году подвержено лесным и ландшафтным пожарам 475 населенных пунктов (всего в республике 636 населенных пунктов, из которых Государственная противопожарная служба имеется только в 153 пунктах).

В свою очередь, один из членов команды «Не дай огня!» заместитель начальника Пожарной части N12 по охране ГО Жатай ОГПС РС (Я) №40 ГО «г. Якутск» Александр Бочкарев пояснил, что сам постоянно сталкивается с обучением населения, в том числе добровольцев и знает, что это очень затратно с финансовой точки зрения. «Обучение в режиме онлайн планируется на платформе Skillometer в форме видеопособий о первичных навыках, необходимых документах, одежде, вещах и экипировке, продуктах, тактических действиях и т.д. После каждого короткого видео доброволец будет проходить небольшой тест для закрепления полученных знаний. После прохождения курса доброволец сможет получить электронный сертификат и роспись об ответственности за свою жизнь и здоровье», — проинформировал А.Бочкарев.

Он также напомнил о необходимости прохождения медкомиссий с указанием противопоказаний у добровольцев, в том числе психологического характера.

Госкомитет готов оказать помощь команде «Не дай огня!» в организации видеоконференцсвязи с муниципалитетами и информационного сопровождения.