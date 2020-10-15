Госкомцен — о тарифах на паромной переправе Якутск – Нижний Бестях

Период неблагоприятных метеорологических условий начинается с момента объявления закрытия навигации.

На 2020 год, по решению Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), судоходная обстановка на участке реки Лена закрывается с 18 октября.

Повышение тарифов на перевозку грузов, пассажиров и транспортных средств на паромной переправе по маршруту «Якутск-Нижний Бестях» в период неблагоприятных метеорологических условий следует из-за увеличения затрат перевозчика.

А именно, в связи с тем, что в период межсезонья к паромам дополнительно привлекаются к работе буксирные суда, затраты на содержание которых выше, чем на паромы. Также растут затраты, связанные с осуществлением дополнительных мероприятий по организации переправы, а именно по отсыпке причалов, потому что с похолоданием проводятся работы по рыхлению замерзшего песка. Для этого привлекаются транспортные средства, которые должны непрерывно находиться в рабочем состоянии. Соотношение разниц тарифов между навигационным периодом и периодом неблагоприятных метеорологических условий действует с 2008 года.

Последние размеры тарифов на перевозку грузов, пассажиров и транспортных средств речным транспортом на паромной переправе по маршруту «Якутск — Нижний Бестях» в данный период были утверждены в 2016 году Приказом Госкомцен РС(Я) от 27.09.2016 г. №35 и продолжают действовать в указанный период 2020 года.