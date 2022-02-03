Госинспекторы Хангаласского улуса помогают животным и водным обитателям

В Хангаласском улусе в эти дни на территории угодий общего пользования и ресурсного резервата «Джероно» госинспекторы Дирекции биоресурсов, ООПТ и природных парков провели выездное обследование. Госинспекторы следят не только за порядком на вверенной территории, но и проводят биотехнические мероприятия, преодолевая значительные расстояния. И в этот раз в РР «Джероно» они обновили кормовой запас солонцев для копытных животных.

Также госинспекторы выполнили очень важное и необходимое мероприятие для жизнедеятельности водных обитателей — аэрацию озер на территории ресурсного резервата. С помощью мотобура они прорубили порядка 40 лунок. К этому мероприятию в марте месяце госинспекторы планируют приобщить общественников. Аэрация озер на территории Хангаласского района делается ежегодно в целях улучшения обмена веществ, интенсивности питания и роста рыб, также предупреждения сокращения рыб.

Кроме того, сейчас настало время для мониторинга численности лесных зверей и птиц, экологи начали на ООПТ проводить зимний маршрутный учет. Завершить ЗМУ планируется в середине марта т.г., затем будут подведены итоги сезонных исследований.

В ходе рейда проводились разъяснительные беседы с пользователями по соблюдению требований правил санитарной безопасности в лесах, а также работа по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства.