Госэкспертизой утвержден проект капремонта проспекта Ленина в Якутске

По информации МКУ «Главстрой» – заказчика дорожных работ Якутска, 15 июля, проектная документация капитального ремонта проспекта Ленина на участке от ул. Хабарова до ул. Красноярова получила положительное заключение государственной экспертизы. Проектантом участка выступает ООО «РОСТРОЙПРОЕКТ»

Дорога станет четырехполосной, появятся велосипедные дорожки

По проекту, в рамках капитального ремонта на проспекте Ленина, кроме расширения улицы до 4-х полосного движения, нового асфальтобетонного покрытия, появятся велосипедные дорожки шириной 2 метра по обеим сторонам улицы. Общая протяженность велодорожек составит 3,6 км. и войдет в объединенный сеть велосипедных дорожек, где входят улицы Суоруна Омоллоона, Хабарова и Чернышевского. Велодорожки будут покрыты цветным асфальтом.

Предусмотрен ремонт проезжей части протяженностью 2,9 км и площадью около 69 тыс. кв. м., прилегающих тротуаров, скверов, площадных объектов на участке от ул. Хабарова до ул. Красноярова.

Капитальный ремонт дороги и замена тротуаров будет проводится от фасада до фасада зданий вдоль всего проспекта Ленина. Основная пешеходная зона будет исполнена гранитной тротуарной плиткой одного типа серых оттенков.

Также, по проекту будут вестись работы по демонтажу ограждений и заборов общей длиной около 5 км., старых урн и скамеек, рекламных щитов, парковочных ограждений. По необходимости будут ограждены парковочные столбики, малые архитектурные формы, а также буферное озеленение с минимальной полосой в 1 метр для обеспечения безопасности пешеходов и размещения фонарных столбов.

Основная линейка уличной мебели (лавочки, урны, скамейки, вазоны, павильоны) – типовая, подобранная в одном стиле.

Установят 200 новых светодиодных ламп

Как сообщил начальник отдела по дорожному строительствуМКУ «Главстрой» Владимир Макаров, 200 опор уличного светильника будут заменены на новые светодиодные лампы.

«По всей протяженности проспекта, наружное освещение будет выполнено в едином теплом стиле двухторшерными светильниками. На всех перекрестках главной улицы города опоры освещения будут консольными и служить для крепления светофоров, камер фиксации скорости и знаков дорожного движения», — пояснил начальник.

Обустройство 3 теплых и 8 открытых остановок по дизайн-коду

Руководство МКУ «Главстрой» — заказчика масштабного капитального ремонта главной дороги столицы сообщает, что в проектном решении автобусные остановки будут находиться на равноудаленном расстоянии друг от друга, в пределах от 300 до 450 метров.

Заместитель директора по дорожному строительству МКУ «Главстрой» Афанасий Александров отметил, что частичный перенос остановок связан с безопасной организацией движения пешеходов.

«Из 11 остановок 3 являются теплыми – это остановки «кинотеатр Лена», «площадь Дружбы» и «кинотеатр Центральный», остальные 8 остановок будут открытыми. Все остановочные павильоны согласно дизайн-коду планируем выполнить в едином стиле», — сообщил замдиректора.

Озеленение, общественные пространства и парковки

Площадь озеленения для посадки деревьев и кустарников, характерных данной климатической зоне станет в 2,5 раза больше. Кроме сохранения существующего озеленения, в местах массового скопления людей дополнительно будет размещено контейнерное озеленение.

Также, на территории кинотеатра «Лена» с обеих сторон проектом предусматривается новые благоустроенные пространства для отдыха горожан. Перераспределяя потоки людей по всему проспекту максимально равномерно новые пространства параллельно смогут служить как зоны ожидания для посетителей кинотеатра.

Количество парковочных мест насчитывает 390 штук. По проспекту Ленина все парковки будут обустроены параллельно к проезжей части, тем самым упорядочивая организацию дорожного движения и улучшая визуальное восприятие улично-дорожной сети.

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Отметим, проектно-сметная документация разработана в соответствии с полученными техническими условиями ресурсных организаций — АО «Водоканал», УГРС АО «Сахатранснефтегаз», МУП «Горсвет», ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Ростелеком».

Капитальный ремонт автомобильной дороги заключается в доведении до нормативных значений грунтового основания, дорожной одежды и толщины асфальтобетонного покрытия, отметок, бордюров, уклонов существующей дороги, а также решения вопроса поверхностного водоотведения с проезжей части.

Капитальный ремонт проспекта Ленина — это первый масштабный проект в рамках ремонта дорог в городе Якутске. Подрядная организация ремонта участка от ул. Хабарова до ул. Красноярова проспекта Ленина будет определена до конца августа.