Госдумой принят закон о воспитательной составляющей образования

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. Их внес в ГД президент РФ Владимир Владимирович ПУТИН.

Проректор по воспитательной работе и связям с общественностью Арктического ГАТУ Василина Павловна ЛУКИНА отметила, что 3 июля этого года Ученым советом вуза принята Концепция воспитательной работы в университете:

«В новой Концепции включены все моменты, отражённые в поправках в Федеральный закон. В настоящий момент мы готовим программу воспитательной работы и календарный план воспитательной работы в новом учебном году. Считаю, что воспитание как целенаправленный процесс социализации личности, является неотъемлемым составляющим звеном единого образовательного процесса. Принятие поправок в закон отражают требования современного мира — а именно то, что необходимо усилить роль воспитательной работы и молодёжной политики».

Закон содержит определение понятия «воспитание» и раскрывает механизм организации воспитательной работы, которая в течение года с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2021 года должна стать составной частью всех образовательных программ.

«Президент предлагает сделать воспитание детей и молодежи обязательной частью образовательного процесса, — председатель Государственной Думы Вячеслав ВОЛОДИН. — Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность гражданина, объединяют общество».

Законом воспитание определяется как «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде».

Также в документе раскрывается механизм организации воспитательной работы, которая будет являться составной частью образовательных программ.

«Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ должно осуществляться на основе включаемых в соответствующую образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых образовательными организациями», — сказано в пояснительной записке.

Закон о воспитании в школах и вузах должен вступить в силу с 1 сентября 2020 года.

У образовательных организаций будет год — до 1 сентября 2021 года — на то, чтобы скорректировать свои программы.