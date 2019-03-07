Госдума запретила оскорблять общество и институты власти

В документе определен «порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

При обнаружении в интернете подобных материалов генеральный прокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор «с требованием о принятии мер по удалению указанной информации и по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления». В свою очередь Роскомнадзор должен будет сообщить провайдеру о нарушении. Провайдер будет обязан немедленно проинформировать владельца информационного ресурса о необходимости удалить противоправные материалы. В случае если информация не будет удалена, сайт блокируют.

Административная ответственность

Госдума ввела административную ответственность за оскорбление государственных символов и институтов. Поправки были внесены в 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Теперь за «распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет» материалов, оскорбляющих общество, госсимволы и институты власти на первый раз может грозить штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафные санкции возрастут до 100-200 тыс. рублей, а в случае устойчивого рецидива (более двух раз) — до 200-300 тыс. рублей и уже с возможностью ареста на 15 суток в качестве альтернативы.