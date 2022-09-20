20.09.2022
20:42
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Политика

Госдума единогласно одобрила новые статьи УК РФ о преступлениях в военное время

Госдума единогласно приняла закон, который вводит понятия «мобилизация», военное положение» и «военное время», сообщает тгк Комсомольская правда. Также одобрены поправки:

О лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен;

О лишении свободы на срок до 15 лет за мародёрство в военное время, а также за принуждение к нарушению обязанностей военной службы;

Периоды мобилизации и военного положения признаются отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений. Совет Федерации может одобрить предложенные поправки уже завтра.

Фото: http://duma.gov.ru/
Источник: тгк Комсомольская правда

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