Госдума приняла законопроект о единых общеобразовательных программах для школ

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в РФ» в части введения федеральных основных общеобразовательных программ. Их авторами выступили депутаты от всех фракций и сенаторы РФ. C 1 сентября 2023 года все российские школы перейдут на единые федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП), которые до 1 марта 2023 года утвердит Министерство просвещения Российской Федерации.

К разработке программ в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей будут привлекаться также региональные власти. Для начальной школы документом предлагается утвердить единые базовые программы по русскому языку, чтению и окружающему миру. В средней обязательными для применения в случае окончательного принятия закона станут программы по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ.

«Сегодня поступает много жалоб от представителей родительского сообщества: при переводе ребенка в другую школу, даже в одном городе, постоянно возникают вопросы несоответствия школьных программ, — отметил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. — Помимо стресса адаптации к новой школе, новому классу детям приходится нагонять в учебе своих одноклассников, а родителям — нанимать репетиторов, дополнительно заниматься с ребенком после работы. Принятие закона повысит доступность качественного образования для детей вне зависимости от места их проживания». Кроме того, принятие «золотого стандарта» позволит решить проблемы с необходимостью родителей нанимать репетиторов для подготовки детей к итоговым экзаменам. «Итоговая аттестация будет также осуществляться только на основании этих программ: дети будут отвечать на экзаменах только на те вопросы, которые они изучали в течение всего своего обучения.

Закон вводит единый стандарт качества школьного образования — как программ, так и учебников. Вводится новый порядок разработки школьных учебников. Государственный заказ на подготовку учебников и учебных пособий будет осуществлять Минпросвещения. Ведомство также будет утверждать авторский коллектив учебников, а исключительные права на них будут принадлежать РФ. Как отмечал заместитель Председателя ГД, соавтор поправок Петр Толстой, они призваны облегчить жизнь учителей, родителей и детей, поскольку уходит в прошлое вариативность образования. Также это позволит избежать случаев, когда дети учатся по пособиям, содержащим ошибки или неправильно трактующим, например, события истории. Мы возвращаем нашей стране единое образовательное пространство», — говорил Петр Толстой. Также будут введены обязательные для исполнения федеральная рабочая программа воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы.

ФООП будут обязательными абсолютно для всех российских школ — не важно, государственные они или частные. По словам авторов инициативы, необходимо, чтобы дети по всей стране вне зависимости от того, живут они в крупном городе или в поселке и сколько зарабатывают их родители, имели возможность получить качественное образование. При этом за школами сохраняется право разрабатывать собственные образовательные программы. Важно только то, что их содержание и планируемые результаты «должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ», указано в документе. Новый законопроект возвращает к тому лучшему, что когда‑то было в советской системе образования, и станет фундаментом для выстраивания в России образовательного пространства с едиными стандартами качества.

Материал взят из сайта Госдумы РФ.