Госдума приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений

запрещается выдача прокатного удостоверения на фильмы с материалами, пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения и смену пола

запрещаются реклама и публикации с демонстрацией и пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола — под запрет ЛГБТ-пропаганды попадут также книги, кино и аудиовизуальные сервисы

запрещается продажа товаров, в том числе зарубежных, с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола

формулируются три административные статьи: 1. ответственность за пропаганду педофилии (штраф для граждан до 800 тыс рублей, для организаций до 10 млн, а для иностранцев еще и депортация) 2. ответственность за распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений / предпочтений (штраф для граждан до 200 тыс рублей, для организаций до 4 млн, а для иностранцев еще и депортация) 3. запрет на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений / предпочтений, а не только среди несовершеннолетних (и штрафы повышаются со 100 тыс до 400 тыс рублей для граждан и с 1 млн до 5 млн для организаций)

(штраф для граждан до 800 тыс рублей, для организаций до 10 млн, а для иностранцев еще и депортация) 2. ответственность среди несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных отношений / предпочтений (штраф для граждан до 200 тыс рублей, для организаций до 4 млн, а для иностранцев еще и депортация) 3. запрет на нетрадиционных сексуальных отношений / предпочтений, а не только среди несовершеннолетних (и штрафы повышаются со 100 тыс до 400 тыс рублей для граждан и с 1 млн до 5 млн для организаций) Роскомнадзор получит право утверждать порядок мониторинга интернета для выявления информации и программ, доступ к которым подлежит ограничению в рамках запрета на пропаганду ЛГБТ и педофилии Против закона выступали маркетплейсы. Представители Ozon, Авито, Ситилинка, Яндекса, СберМегаМаркета, Wildberries, Лабиринта и Детского мира убеждали депутатов Госдумы вывести маркетплейсы из-под действия закона. Но Госдума отказалась это сделать — теперь за так называемые ЛГБТ-товары предусмотрена ответственность. Вероятно, модерация на маркетплейсах для продавцов ужесточится.

Фото: Sakhalife Источник: РИА Новости

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