11.04.2023
22:07
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Официально

Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках

Госдума приняла в окончательном III чтении закон о едином реестре военнообязанных, сообщает тгк РИА Новости.

Реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме.

Закон предусматривает возможность дублирования традиционных повесток в электронном виде.

Уточняется, что подлежащие призыву граждане обязаны получать повестки.

Повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

Предполагается запрещать выезд из страны получившим повестку гражданам до их визита в военкомат.

Среди других мер — ограничение на право управления автомобилем для уклониста, если он не пришел по повестке в течение 20 дней с ее получения.

Зачисление в запас может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.

Повестка будет считаться полученной, если…
Фото: Sakhalife
Источник: тгк РИА Новости

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