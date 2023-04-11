Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках

Госдума приняла в окончательном III чтении закон о едином реестре военнообязанных, сообщает тгк РИА Новости.

Реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме.

Закон предусматривает возможность дублирования традиционных повесток в электронном виде.

Уточняется, что подлежащие призыву граждане обязаны получать повестки.

Повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

Предполагается запрещать выезд из страны получившим повестку гражданам до их визита в военкомат.

Среди других мер — ограничение на право управления автомобилем для уклониста, если он не пришел по повестке в течение 20 дней с ее получения.

Зачисление в запас может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.