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Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
Госдума приняла в окончательном III чтении закон о едином реестре военнообязанных, сообщает тгк РИА Новости.
Реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме.
Закон предусматривает возможность дублирования традиционных повесток в электронном виде.
Уточняется, что подлежащие призыву граждане обязаны получать повестки.
Повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.
Предполагается запрещать выезд из страны получившим повестку гражданам до их визита в военкомат.
Среди других мер — ограничение на право управления автомобилем для уклониста, если он не пришел по повестке в течение 20 дней с ее получения.
Зачисление в запас может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.
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