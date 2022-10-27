Госдума приняла в I чтении законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений

Госдума единогласно приняла в I чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает тгк РИА Новости

запрещается выдача прокатного удостоверения на фильмы с материалами, пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения

запрещаются реклама и публикации в СМИ с демонстрацией и пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений

предполагается установить требование вводить коды или совершать иные действия для подтверждения возраста, прежде чем получить доступ к запрещенной для детей информации

формулируются три административные статьи: 1. ответственность за пропаганду педофилии (штраф для граждан до 800 тыс рублей, для организаций до 10 млн, а для иностранцев еще и депортация) 2. ответственность за распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений / предпочтений (штраф для граждан до 200 тыс рублей, для организаций до 4 млн, а для иностранцев еще и депортация) 3. запрет на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений / предпочтений, а не только среди несовершеннолетних (и штрафы повышаются со 100 тыс до 400 тыс рублей для граждан и с 1 млн до 5 млн для организаций)

Соавтор законопроекта о полном запрете «ЛГБТ-пропаганды» в России Александр Хинштейн заявил, что пока депутаты не планируют полностью запрещать гомосексуальность в России. «Мы не запрещаем это явление [ЛГБТ] и глупо это делать. Нравится нам или нет, но оно существует. Задача – сделать так, чтобы пропаганда была остановлена. Наши санкции – более чем существенны. Задача – не вывести людей в окоп и расстрелять, а сделать так, чтобы пропаганды не происходило», передает тгк РБК.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не исключает поступления ужесточающих поправок к законопроекту о полном запрете «ЛГБТ-пропаганды» ко второму чтению.