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Госдума одобрила законопроекты о защите медработников и пациентов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении два законопроекта. Разработанные депутатами фракции «Единой России», они направлены на защиту медицинских работников и пациентов. Речь идет о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях России, которые предполагают усиление ответственности за воспрепятствование деятельности медицинских работников.

Действующим законодательством установлена повышенная уголовная ответственность за убийство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, совершенные в отношении лица в связи с осуществлением служебной деятельности. Данная норма теперь будет применяться при совершении преступлений в отношении медицинских работников при осуществлении ими служебной деятельности.

Законопроектом предлагается распространить данный подход на причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и внести соответствующие изменения в статьи 115, 119 УК РФ. Также предлагается установить в уголовном законодательстве ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи.

Как отмечается в пояснительной записке, в ряде муниципалитетов пострадавший медработник является единственным профессионалом, способным оказать медицинскую помощь. В таких случаях преступлением под угрозу ставится не только здоровье или жизнь самого медработника или отдельного пациента, но и здоровье неопределенного числа жителей населенного пункта, лишенных возможности получить необходимую, иногда неотложную, медпомощь, что существенно увеличивает общественную опасность таких посягательств.

В Кодекс об административных правонарушениях России предлагаются изменения, устанавливающие ответственность за воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медработника, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Кроме того, усиливается ответственность за непредоставление преимущества в движении скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и со специальным звуковым сигналом. Теперь штраф за подобные действия составит от 3 до 5 тысяч рублей или лишение права управления ТС на срок до одного года (сейчас действует штраф в размере 500 рублей или лишение права управления ТС на срок от одного до трех месяцев).

Как ранее заявлял депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр ГРИБОВ, новеллой является расширение действия статьи «на случаи посягательств не только на лиц, осуществляющих деятельность, но и их близких или лиц, выполняющих общественный долг».

«Также ранее предполагалось указать закрытый перечень воспрепятствования деятельности медработников. Это удержание, угрозы, создание препятствий по доступу к больному. Правительство предложило сделать этот перечень открытым и указана формулировка «в какой бы то ни было форме» — то есть любое действие, которое может восприниматься как воспрепятствование деятельности. Это основная суть законопроекта, направленного на защиту прав врачей и пациентов», — отметил Грибов.

Напомним, проекты федеральных законов, направленные на усиление защиты медицинских работников и пациентов, были одобрены во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 10 июля.

 

Комментирует заместитель председателя постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Госсобрания (Ил Тумэн), член фракции «Единая Россия», врач-офтальмолог Якутской республиканской офтальмологической больницы Любовь ЯВЛОВСКАЯ:

– Законопроект имеет большое значение для работников здравоохранения. В последнее время участились случаи, когда население препятствует оказанию медицинской помощи, в первую очередь, неотложной скорой помощи. Все мы слышали, как в ряде городов, в том числе и в Москве, перегораживают проезд машинам «неотложки», не дают подъехать к подъездам жилых домов. А ведь речь идет об экстренной помощи, когда счет идет на минуты, от которых зависит человеческая жизнь.

Случаи, когда происходят нападения на фельдшеров, врачей, медсестер – это вообще тема крайне злободневная. Партия «Единая Россия» сделала важный шаг, закрепив законодательно защиту медицинских работников от таких неадекватных граждан.

Еще хотела бы подчеркнуть, что нужно в медицинских учреждениях заключать договора с квалифицированными, подготовленными работниками ЧОПов. Нередко сами охранники не могут профессионально вести себя с конфликтной ситуации, реагировать так, чтобы оградить медработников от излишне агрессивных граждан или, наоборот, превышают меры защиты.

Сейчас с ЧОПами заключаются договора на государственно-частной основе. Этот вопрос следовало бы тоже внимательно рассмотреть на законодательном уровне.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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