Госдума одобрила новые правила работы такси

Александр Корольков/ РГ

На отдельное голосование наиболее резонансную поправку вынес ее автор, глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, заметив, что хотел бы ее отозвать. Изначально думский комитет по транспорту рекомендовал изменения к принятию, пишет Российская газета.

Если бы поправку оставили, под действие закона попал бы один из крупнейших игроков рынка такси — «Яндекс.Такси».

Назовем нормы, которые сохранили в законопроекте:

— нельзя будет управлять такси, если водитель имеет более трех неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения;

— за руль машины с шашечками не пустят людей с неснятой или непогашенной судимостью за насильственные преступления (убийство, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности, общественной безопасности);

— размещение «шашечек» на кузове, а также фонаря оранжевого цвета на крыше станет обязательным;

— в салоне такси должны быть сведения о машине, водителе, перевозчике, номер телефона для приема жалоб и предложений, информация об актуальных тарифах;

— вводится ответственность служб заказа за вред, причиненный при перевозке легковым такси жизни, здоровью, имуществу пассажира. Субсидиарная ответственность предполагает, что есть основной ответчик, но если он не сможет выполнить обязательства, пострадавший может обратиться ко второй стороне;

Главная цель законопроекта — уйти от серых схем в работе такси

— служба заказа легкового такси обязана иметь филиал (представительство) в регионе, уполномоченный орган которого предоставил право на осуществление деятельности данной службы, в случае, если количество легковых такси, используемых для выполнения заказов, превышает 4 тысячи в сутки;

— Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и граничащие с ними регионы смогут устанавливать минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

В рамках второго чтения внесены важные поправки:

— персональные данные клиентов нужно будет хранить только на российских серверах;

— предусматривается создание системы реестров легкового такси;

— к управлению такси допустят самозанятых при условии страхования ответственности;

— проводить предрейсовый медосмотр таксистов можно будет дистанционно. Предусматривается оснащение машин такси устройствами контроля за вниманием и сонливостью водителя в случаях, которые определит правительство РФ;

— службам заказа и перевозчикам хотят вменить в обязанность проведение мониторинга контроля качества услуг такси и формирование рейтинга водителей.

Поправки о работе в такси автомобилей только отечественного производства, а также об ограничениях возраста авто депутаты отклонили, посчитав, что бизнес к этому еще не готов.

Первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев заявил, что главная цель — уйти от серых схем в работе такси, отрегулировать эту сферу от моментa, когдa машина вышла в рейс, до получения стрaховой выплaты.

Основные положения закона вступают в силу с 1 сентября 2023 года.