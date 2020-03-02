Госдума о планах мэра Якутска — идиотская инициатива

Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал планы мэра Якутска о «налоге на собак».

Представитель Госдумы написал все, что думает о идеях Сарданы Авксентьевой, у себя в «Инстаграме».

Сардана Авксентьева не обиделась на резкие слова парламентария и предложила ему приехать в Якутск.