Госдолг Якутии снизился

На 1 сентября 2019 года объем государственного долга Республики Саха (Якутия) снизился на 6,7 млрд. рублей и составил 50,9 млрд. рублей. Месяцем ранее объем госдолга составлял 57,6 млрд. рублей, в составе которого был учтен краткосрочный бюджетный кредит в сумме 5,0 млрд. рублей.

Снижение госдолга республики произведено за счёт погашения краткосрочного бюджетного кредита на пополнение остатков средств в сумме 5,0 млрд. рублей, полного погашения бюджетного кредита Минфина России на сумму 562 млн. рублей, погашения обязательств по государственным ценным бумагам на сумму 825 млн. рублей, а также уменьшения долга по государственным гарантиям на 252 млн. рублей.

Долговая нагрузка (отношение объема госдолга к сумме налоговых и неналоговых доходов государственного бюджета) снизилась с 44,8% до 39,6% за указанный период. Такие показатели позволяют Республике Саха (Якутия) оставаться в группе субъектов РФ с высокой долговой устойчивостью по оценке Минфина России, то есть с долговой нагрузкой на бюджет, не превышающей 50% суммы налоговых и неналоговых доходов. Всего в эту группу по данным на 01.08.2019 входят 48 субъектов РФ.

Ожидаемая долговая нагрузка на государственный бюджет Республики Саха (Якутия) по итогам 2019 года не превысит 41%.

При этом отмечаем, что по сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета, равной 128 млрд. рублей, Якутия занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе после Сахалинской области, собственные доходы бюджета которой составляют 148 млрд. рублей, и 19 место в Российской Федерации среди 85 субъектов РФ.

Республика своевременно и в полном объеме исполняет долговые обязательства, просроченных обязательств не имеет. Параметры государственного долга Якутии находятся на экономически безопасном управляемом уровне. Все установленные по госдолгу ограничения соблюдаются.

Якутия считается качественным и надежным заемщиком на финансовых рынках, что подтверждено достигнутыми уровнями кредитных рейтингов: международный рейтинг FitchRatings «BBB-»/прогноз «Стабильный», национальные рейтинги от АО «Эксперт РА» «ruАА-»/прогноз «Стабильный» и от АКРА «А(RU)»/прогноз «Стабильный».

Долговая политика Республики Саха (Якутия) направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости государственного бюджета, поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет, сохранение позиции республики в группе субъектов РФ с высоким уровнем долговой устойчивости, продолжения положительной кредитной истории республики.