Госцирк Якутии представляет Новогоднее шоу!

Государственный цирк Якутии готовится к первому представлению за долгий период пандемии. Долгожданная встреча со зрителем состоится 3 января 2021 г. В этот вечер на арене развернется эстрадно-цирковое шоу «Новогодний фейерверк»!

Программа объединяет выступления звëзд цирка и эстрады. Традиционно гостей вечера поздравят Чысхаан и Хаарчаана, на арену выйдут жонглёры – призеры международных конкурсов, знаменитое «Трио Аттар» и артист с уникальным номером, обладатель Золотого приза VI международного циркового фестиваля «Мамонтенок-2019» Пантелеймон Габышев. Зрители увидят номера, ставшие визитной карточкой самого северного цирка в исполнении лауреатов международных конкурсов в Монте-Карло и Латина (Италия) акробатов, а также канатоходцев и артистов балета цирка. Будут презентованы совершенно новые захватывающие дух цирковые трюки.

Яркими искрами «Новогоднего фейерверка» станут знаменитые зарубежные, российские и якутские хиты в исполнении обаятельной и всеуспевающей Дарьи Лавровой, лучезарной Олимпии и джентльменов эстрады — Виталия Очирова, Леонида Анциферова и Алексея Солдатова. Ведущим вечера выступит Евгений Прокопьев.

Начало в 18.00. Телефоны для справок: 8(924)174-91-05, 8(924)361-15-05. __________________________________________________________________

Мероприятие пройдет с учетом всех мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором, в том числе контроль масочного режима.

Зрителей рассадят, соблюдая социальную дистанцию, по всему зданию установлены рециркуляторы воздуха и дозаторы с антисептическими средствами.

Все мы очень соскучились друг по другу – артисты по зрителям и их вниманию, зрители – по цирку, эмоциям и атмосфере праздника. Долгожданная встреча обещает стать ярким, эмоциональным, настоящим «Новогодним фейерверком»!

Мы желаем всем счастливого праздника, исполнения желаний и с нетерпением ждем встречи под куполом Государственного цирка Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых.