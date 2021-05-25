Госавтоинспекция Якутска обеспокоена

24 мая около 7 часов вечера при проведении медицинской сверки, был выявлен факт обращения в медучреждение 22-летней девушки с автотравмами полученными в результате наезда.

Предварительно установлено, что 24 мая около 10 часов 30 минут утра неизвестный, двигаясь на автомобиле по ул. Горького со стороны ул. Кирова, при повороте направо на перекрестке ул. Горького — Пушкина в сторону ул. Пояркова, сбил девушку, переходящую дорогу на разрешающий сигнал светофора. После наезда он оставил место происшествия.

В результате ДТП девушка получила ушиб ноги, назначено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция просит лиц, располагающих информацией о данном происшествии, сообщить в дежурную часть ГИБДД по номерам: 127, 35-22-22 и 47-35-69.

Госавтоинспекция г. Якутска также обеспокоена участившимися случаями ДТП с участием водителей мототранспорта.

Так, 24 мая около 7 часов вечера от автопатруля ДПС поступила информация о том, что на ул. Лонгинова напротив д.№ 51 подросток 15 лет управляя скутером «Хонда», двигаясь со стороны ул. Билибина в сторону ул. Чайковского не справился с рулевым управлением, и в результате допустил опрокидывание скутера, повредив себе левую ногу.

Юноша был госпитализирован с закрытым переломом ноги в детское медучреждение.

По факту ДТП проводится проверка.