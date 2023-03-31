31.03.2023
18:16
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Якутия

Госавтоинспекция Якутии переходит на усиленный режим работы

С 31 марта по 3 апреля текущего года на дорогах республики будет увеличена плотность нарядов ДПС, запланированы выставления сотрудников Госавтоинспекции на выездах и въездах в населенные пункты, проведение массовых проверок, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения.

В ходе усиления особое внимание будет уделено выявлению нарушений связанных с управлением транспортными средствами водителями без права вождения,  в состоянии опьянения, допускающих выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушающих правила перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних.
Также будет усилена  профилактика нарушений ПДД пешеходами.
На федеральных автомобильных дорогах  «Лена», «Колыма», «Вилюй» продолжат работу и передвижные посты дорожно-патрульной службы на базе патрульных  автомашин Госавтоинспекции.

     

Источник: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

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