Госавтоинспекция Якутии переходит на усиленный режим работы

С 31 марта по 3 апреля текущего года на дорогах республики будет увеличена плотность нарядов ДПС, запланированы выставления сотрудников Госавтоинспекции на выездах и въездах в населенные пункты, проведение массовых проверок, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения.

В ходе усиления особое внимание будет уделено выявлению нарушений связанных с управлением транспортными средствами водителями без права вождения, в состоянии опьянения, допускающих выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушающих правила перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних.

Также будет усилена профилактика нарушений ПДД пешеходами.

На федеральных автомобильных дорогах «Лена», «Колыма», «Вилюй» продолжат работу и передвижные посты дорожно-патрульной службы на базе патрульных автомашин Госавтоинспекции.



