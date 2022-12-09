Госавтоинспекция разъясняет: «Сложный» перекрёсток ул. Билибина-Уустаах Избекова

Водителям на заметку!

Столица республики – город Якутск принимает участие в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» с 2019 года.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в октябре месяце текущего года в Сайсарском округе после ремонтных работ была открыта дорога на ул. Билибина, а также на ул. Уустаах Избекова в г.Якутске.

На пересечении ул. Билибина-Уустаах Избекова установлен светофорный объект.

На Т-образном перекрестке ул. Билибина-Уустаах Избекова водители обязаны руководствоваться п. 6.15., 13.4., дорожными знаками 2.4., 8.13. ПДД РФ.

На примере: водитель следует по ул. Уустаах Избекова, ему необходимо проследовать в направлении ул. Сергеляхское шоссе.

Разъяснение: при подъезде к ул. Билибина при включении разрешающего сигнала светофора он должен проследовать в прямом направлении первым. В данном случае преимущество в движении предоставляется ему согласно п.6.15. ПДД РФ, которая гласит: «Водители и пешеходы должны выполнять требования сигналов и распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки. В случае если значения сигналов светофора противоречат требованиям дорожных знаков приоритета, водители должны руководствоваться сигналами светофора».

На примере: водитель следует по ул. Билибина в сторону ул. Ильменская. При включении разрешающего сигнала светофора он должен пропустить транспортные средства, которые следуют со стороны ул. Уустаах Избекова.

Разъяснение: согласно п. 13.4. ПДД РФ, которая гласит: «При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо». В данном случае направление главной дороги ул. Билибина меняет направление в сторону ул. Ильменской.

На примере: водитель следует по ул. Билибина со стороны ул. Ильменская ему необходимо проследовать в сторону ул. Уустаах Избекова с левым поворотом. Кроме того, не работают сигналы светофора.

Разъяснение: в случае, если на перекрестке не работают сигналы светофора, то перекресток считается нерегулируемым, и водители должны руководствоваться дорожными знаками. В данном случае ул. Билибина считается приоритетной согласно дорожного знака 2.1 ПДД РФ «Главная дорога» совместно с табличкой 8.13. ПДД РФ «Направление главной дороги». При этом направление главной дороги меняет направление в сторону ул. Сергеляхского шоссе. Соответственно водитель обязан пропустить транспортные средства, следующие по ул. Билибина со стороны ул. Сергеляхское шоссе, так как они являются помехой справа.

Дорожный знак 2.1 «Главная дорога» обозначает главную дорогу. Водители, которые едут по этой дороге, имеют преимущества на всех нерегулируемых перекрёстках. Когда главная дорога заворачивает, дополнительно используется дорожный знак 8.13. ПДД РФ, которая указывает направление главной дороги (траекторию движения) на перекрестке. Он относится к категории: «Знаки дополнительной информации (таблички)».

На примере: на перекрестке не работают сигналы светофора, а водителю необходимо проследовать в сторону ул. Сергеляхское шоссе, в прямом направлении со стороны ул. Уустаах Избекова.

Разъяснение: в данном случае водитель обязан пропустить все транспортные средства, которые следуют по ул. Билибина как со стороны ул. Сергеляхское шоссе, так и со стороны ул. Ильменской, согласно дорожного знака 2.4 ПДД РФ «Уступи дорогу» так как он двигается по второстепенной дороге. Также должен руководствоваться табличкой 8.13. ПДД РФ, так как главная дорога ул. Билибина меняет свое направление, а значит, он должен пропустить также транспортные средства, двигающиеся со стороны ул. Сергеляхское шоссе в сторону ул. Уустаах Избекова.

Уважаемые водители! Госавтоинспекция убедительно просит быть внимательными и осторожными на дороге и следовать всем пунктам дорожных правил.