Госавтоинспекция просит автомобилистов воздержаться от поездок в период ограничений

Ограничение движения в г. Якутске в связи с мероприятиями ко Дню Победы.

Госавтоинспекция просит участников движения планировать маршруты заранее и воздержаться, по возможности, от поездок в период ограничений.

Госавтоинспекция информирует автомобилистов о временном ограничении движения транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

К празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланирован целый ряд различных массовых мероприятий, когда будет ограничено движение по некоторым улицам столицы региона.

Так, 6 мая в период проведения Крестного хода с 10:00 ч. до 12:00 ч. будет ограничено движение транспортных средств по следующим улицам:

— по ул. Аржакова на участке от ул. Кирова до ул. Чернышевского;

— по ул. Чернышевского на участке от ул. Аржакова до ул. Ярославского;

— по ул. Хабарова на участке от ул. Ярославского до ул. Богатырева.

7 мая с 19:00 ч. до 22:00 ч. в период проведения республиканской молодежной патриотической акции «Свеча памяти» предусмотрено ограничение движения транспортных средств по следующим улицам:

— по ул. Хабарова на участке от ул. Чиряева до ул. Богатырева;

— по ул. Богатырева на участке от ул. Хабарова до ул. Губина;

— по набережной им. Романа Дмитриева на участке от ул. Хабарова до поворота на 202 микрорайон.

8 мая в период проведения традиционной встречи фронтовиков, ветеранов тыла и работы полевой кухни «На привале» будет ограничен въезд на парковку площади Орджоникидзе со стороны дома №3/1 по ул. Орджоникидзе с 14:00 ч. до окончания мероприятия.

9 мая при проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, запланировано ограничение движения транспортных средств c 08:00 ч. до 23:00 ч. по следующим улицам:

— по ул. Ярославского на участке от ул. Кулаковского до ул. Хабарова;

— по ул. Хабарова на участке от ул. Ярославского до ул. Богатырева;

— по ул. Богатырева на участке от ул. Хабарова до ул. Губина.

Госавтоинспекция убедительно просит автомобилистов воздержаться, по возможности, от поездок в районы с ограниченным движением на период проведения мероприятий, выбирать пути объезда, заранее планировать маршрут. Пешеходам и пассажирам общественного транспорта, в связи с изменением маршрутов движения автобусов, необходимо это учитывать при выборе своего маршрута, планировании времени нахождения в пути.

Также Госавтоинспекция напоминает о соблюдении требований безопасности по осуществлении парковки транспортных средств и недопустимости оставления автомобилей на проезжей части, в местах, где остановка и стоянка запрещены: не создавайте помех для движения транспорта, пешеходов и специальной техники. В праздничные дни будет работать эвакуатор транспортных средств, припаркованных с нарушением в местах, где это делать запрещено.

Вечером 9 мая состоится праздничный салют: тысячи горожан выйдут на улицы, чтобы полюбоваться этим ярким зрелищем. Напомним, что пешеходам в темное время рекомендуется использовать световозвращающие элементы, чтобы повысить свою видимость на дороге.

Также Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения: если вы планируете отмечать праздник с употреблением спиртного, то автомобиль либо любое другое транспортное средство (мотоцикл, скутер, самокат, велосипед и т.д.) лучше оставить дома, а при необходимости – воспользоваться услугами такси или общественного транспорта. Кстати, для пешеходов нетрезвое состояние при участии в дорожном движении может быть не менее опасным: так же как у пьяного водителя, у пешехода в состоянии опьянения снижается внимание и реакция, нарушается координация, адекватная оценка дорожной ситуации, что, в конечном итоге, может привести к ДТП.

Госавтоинспекция республики поздравляет якутян с наступающим праздником Великой Победы! Всем здоровья, мира, добра и безопасных дорог!