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Горжусь нашей лабораторной службой!

В совершенно новом, неожиданном формате состоялась в прошедшие выходные на благословенной амгинской земле традиционная встреча лабораторных работников Якутии.

Участие в форуме приняли  заведующие клинико-диагностических лабораторий из двенадцати районов республики, девятнадцать заведующих столичных клинико-диагностических и бактериологических лабораторий медицинских организаций, активные специалисты лабораторной службы республики. В работе Слета участвовали также руководитель направления «Гормональная диагностика и Онкомаркеры» (Санкт-Петербург) Дария СМОЛЯР и специалист отдела лабораторная диагностика (Пермь) Сергей СУХАНОВ.

Цель проведения Слета — консолидация организаторов лабораторной службы республики и обмен опытом по деятельности лабораторий.

Участников слёта приветствовали главный врач Амгинской центральной районной больницы Михаил АРХИПОВ, председатель улусного собрания депутатов Амгинского района, заслуженный врач РС(Я), отличник здравоохранения РФ и РС(Я), Почетный работник Столичного здравоохранения, к.м.н. Софья АЛЕКСАНДРОВА, председатель профкома Амгинской ЦРБ, анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения республики Петр ТАБУНАНОВ, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике МЗ РС(Я), заведующая клинико-диагностической лабораторией Якутской республиканской клинической больницы Мария ЕГОРОВА.

Поздравил участников Слета с его открытием президент Федерации лабораторной медицины России Михаил Андреевич ГОДКОВ.

Оргкомитет Слета подготовил обширную программу, в которую вошли деловая часть, состоящая из трех блоков: блок 1 – новые подходы в организации лабораторной службы, блок 2 – лучшие лабораторные практики в повышении удовлетворенности пациентов и бережная лаборатория, блок 3 – актуальные вопросы клинических лабораторных исследований.

В первый же день был проведен психологический тренинг «Навыки эффективного руководителя», каждое рабочее утро же начиналось с системы дыхательных и двигательных упражнений, причем, занятия проводила одна из участниц Слета, дополнили впечатления фотосессия на фоне амгинских берез, рыбалка и купание в легендарно прозрачной воде красавицы Амги, спортивные соревнования.

О том, как прошло мероприятие, рассказывает главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава республики, председатель Координационного совета
по лабораторной службе, заведующая лабораторией клинической микробиологии (бактериологии) Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи, к.б.н. Степанида ШАМАЕВА.

— Два незабываемых дня и две ночи провели мы в Амге. Слет проходил на территории туристической базы, хозяева встретили нас очень тепло,  на открытии слета наши амгинские коллеги – сотрудники Амгинской ЦРБ неожиданно для нас даже выступили с концертом.

Вы начали деловую часть Слета с разговора не только об организации лабораторной службы, но и о современном подходе к организации здравоохранения вообще, Степанида Харитоновна…  

 — Слет стал интеллектуальной платформой для обсуждения профессиональных вопросов, обмена опытом и выработки совместных решений. Управлениеэто отдельная специальность со своими знаниями и навыками, которая характеризуется целым рядом особенностей. В современных условиях новые, молодые руководители должны понимать, куда движется мир, а с ним и система здравоохранения. А он движется в сторону автоматизации, цифровизации, в том числе, телемедицины — и это совершенно новая для медиков реальность, в которой надо эффективно работать. Качество и доступность оказываемой населению медицинской помощи, эффективность деятельности системы здравоохранения, степень технологического оснащения лечебно-диагностического процесса, результативность и действенность принятых решений во многом обуславливаются профессиональной подготовкой, лидерским потенциалом и стилем работы руководящего состава любой отрасли.  Обо всем этом мы говорили на слете.

Какое значение имеет менеджмент для лабораторной диагностики?

— Существует очень распространенное заблуждение о том, что достаточно быть специалистом в какой-либо области, чтобы управлять ею. Например, считается, что достаточно быть хорошим терапевтом, чтобы успешно работать главным врачом. Но это не так. В современных условиях менеджмент имеет огромное значение, и ему необходимо учиться, чтобы знать и уметь управлять как отдельным сотрудником, так и всем коллективом, понимая, куда, зачем и как его вести, понимать экономику, как отрасли в целом, так и в конкретной организации, учиться развивать свои собственные профессиональные навыки.

— Судя по тому, с каким настроением Вы вернулись из Амги, Слет свою задачу выполнил.

— Конечно, и мы рады, что наш слет способствовал сплочению специалистов лабораторной службы республики, улучшению их взаимодействия, повышению уровня персональной ответственности членов Координационного совета через развитие профессиональных установок и разделения ценностей совета, отработке навыков командного взаимодействия при решении поставленных задач. Мы получили очень много прекрасных отзывов о слете. Учитывая большой интерес к проблематике мероприятия, а также его образовательный потенциал, оргкомитет и в дальнейшем будет стремиться поддерживать высокий уровень Слета Координационного совета по лабораторной службе республики.

А это уже по возвращении домой участники Слета пишут в WhatsApp Степаниде Харитоновне:

  • Мы счастливы, что получили столько позитива,столько информаций, приятных знакомств и стимул для дальнейшей работы даже больше, чем ожидали. Очень ценим то, что было сделано для нас… Татьяна Юмшанова, Горный улус.
  • Спасибо за отличную идею проведения конференции в таком формате. Коллеги, спасибо за общение! Спасибо благодатной Амгинской земле! Елена Егорова, г.Якутск.
  • В год консолидации по республике наш слет объединил нас духовно, а атмосфера слета была очень теплая и познавательная. Ангелина Прокопьева, Амгинский улус.
  • Выражаю искреннюю благодарность за приглашение на Слет. Мы с удовольствием приняли в нем участие. Хочется отметить высокий уровень организации, профессиональный подход к делу, очень насыщенную и интересную программу – все было здорово. Форум прошел на высочайшем уровне. Так держать! Вилена Герасимова, г.Якутск.
  • Неописуемая красота Амгинской земли, сплоченный коллектив КДЛ района, замечательная база “Три березы”, наши организаторы и, конечно, позитивно настроенная команда участников Слета сотворили незабываемые дни.Наталья Емельянова, Хангаласский улус.
  • Горжусь нашей лабораторной службой! Саргылана Карамзина, г.Якутск.
  • Эти открытые, жизнелюбивые и невероятно гостеприимные люди заставили меня прослезиться, когда я покидала Якутию. Они громко смеются, но при этом невероятно сдержаны и деликатны. Они чтут традиции предков и водят хороводы, развивая при этом медицину до европейского уровня! 600 км для Якутии это очень близкое расстояние. Земля контрастов! Это любовь не с первого взгляда, но точно навегда!  Дария Смоляр, Санкт-Петербург.
Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА.
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