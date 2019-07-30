Горжусь нашей лабораторной службой!

В совершенно новом, неожиданном формате состоялась в прошедшие выходные на благословенной амгинской земле традиционная встреча лабораторных работников Якутии.

Участие в форуме приняли заведующие клинико-диагностических лабораторий из двенадцати районов республики, девятнадцать заведующих столичных клинико-диагностических и бактериологических лабораторий медицинских организаций, активные специалисты лабораторной службы республики. В работе Слета участвовали также руководитель направления «Гормональная диагностика и Онкомаркеры» (Санкт-Петербург) Дария СМОЛЯР и специалист отдела лабораторная диагностика (Пермь) Сергей СУХАНОВ.

Цель проведения Слета — консолидация организаторов лабораторной службы республики и обмен опытом по деятельности лабораторий.

Участников слёта приветствовали главный врач Амгинской центральной районной больницы Михаил АРХИПОВ, председатель улусного собрания депутатов Амгинского района, заслуженный врач РС(Я), отличник здравоохранения РФ и РС(Я), Почетный работник Столичного здравоохранения, к.м.н. Софья АЛЕКСАНДРОВА, председатель профкома Амгинской ЦРБ, анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения республики Петр ТАБУНАНОВ, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике МЗ РС(Я), заведующая клинико-диагностической лабораторией Якутской республиканской клинической больницы Мария ЕГОРОВА.

Поздравил участников Слета с его открытием президент Федерации лабораторной медицины России Михаил Андреевич ГОДКОВ.

Оргкомитет Слета подготовил обширную программу, в которую вошли деловая часть, состоящая из трех блоков: блок 1 – новые подходы в организации лабораторной службы, блок 2 – лучшие лабораторные практики в повышении удовлетворенности пациентов и бережная лаборатория, блок 3 – актуальные вопросы клинических лабораторных исследований.

В первый же день был проведен психологический тренинг «Навыки эффективного руководителя», каждое рабочее утро же начиналось с системы дыхательных и двигательных упражнений, причем, занятия проводила одна из участниц Слета, дополнили впечатления фотосессия на фоне амгинских берез, рыбалка и купание в легендарно прозрачной воде красавицы Амги, спортивные соревнования.

О том, как прошло мероприятие, рассказывает главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава республики, председатель Координационного совета

по лабораторной службе, заведующая лабораторией клинической микробиологии (бактериологии) Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи, к.б.н. Степанида ШАМАЕВА.

— Два незабываемых дня и две ночи провели мы в Амге. Слет проходил на территории туристической базы, хозяева встретили нас очень тепло, на открытии слета наши амгинские коллеги – сотрудники Амгинской ЦРБ неожиданно для нас даже выступили с концертом.

— Вы начали деловую часть Слета с разговора не только об организации лабораторной службы, но и о современном подходе к организации здравоохранения вообще, Степанида Харитоновна…

— Слет стал интеллектуальной платформой для обсуждения профессиональных вопросов, обмена опытом и выработки совместных решений. Управление — это отдельная специальность со своими знаниями и навыками, которая характеризуется целым рядом особенностей. В современных условиях новые, молодые руководители должны понимать, куда движется мир, а с ним и система здравоохранения. А он движется в сторону автоматизации, цифровизации, в том числе, телемедицины — и это совершенно новая для медиков реальность, в которой надо эффективно работать. Качество и доступность оказываемой населению медицинской помощи, эффективность деятельности системы здравоохранения, степень технологического оснащения лечебно-диагностического процесса, результативность и действенность принятых решений во многом обуславливаются профессиональной подготовкой, лидерским потенциалом и стилем работы руководящего состава любой отрасли. Обо всем этом мы говорили на слете.

— Какое значение имеет менеджмент для лабораторной диагностики?

— Существует очень распространенное заблуждение о том, что достаточно быть специалистом в какой-либо области, чтобы управлять ею. Например, считается, что достаточно быть хорошим терапевтом, чтобы успешно работать главным врачом. Но это не так. В современных условиях менеджмент имеет огромное значение, и ему необходимо учиться, чтобы знать и уметь управлять как отдельным сотрудником, так и всем коллективом, понимая, куда, зачем и как его вести, понимать экономику, как отрасли в целом, так и в конкретной организации, учиться развивать свои собственные профессиональные навыки.

— Судя по тому, с каким настроением Вы вернулись из Амги, Слет свою задачу выполнил.

— Конечно, и мы рады, что наш слет способствовал сплочению специалистов лабораторной службы республики, улучшению их взаимодействия, повышению уровня персональной ответственности членов Координационного совета через развитие профессиональных установок и разделения ценностей совета, отработке навыков командного взаимодействия при решении поставленных задач. Мы получили очень много прекрасных отзывов о слете. Учитывая большой интерес к проблематике мероприятия, а также его образовательный потенциал, оргкомитет и в дальнейшем будет стремиться поддерживать высокий уровень Слета Координационного совета по лабораторной службе республики.

А это уже по возвращении домой участники Слета пишут в WhatsApp Степаниде Харитоновне:

Мы счастливы, что получили столько позитива,столько информаций, приятных знакомств и стимул для дальнейшей работы даже больше, чем ожидали. Очень ценим то, что было сделано для нас… Татьяна Юмшанова, Горный улус.

Спасибо за отличную идею проведения конференции в таком формате. Коллеги, спасибо за общение! Спасибо благодатной Амгинской земле! Елена Егорова, г.Якутск.

В год консолидации по республике наш слет объединил нас духовно, а атмосфера слета была очень теплая и познавательная. Ангелина Прокопьева, Амгинский улус.

Выражаю искреннюю благодарность за приглашение на Слет. Мы с удовольствием приняли в нем участие. Хочется отметить высокий уровень организации, профессиональный подход к делу, очень насыщенную и интересную программу – все было здорово. Форум прошел на высочайшем уровне. Так держать! Вилена Герасимова, г.Якутск.

Неописуемая красота Амгинской земли, сплоченный коллектив КДЛ района, замечательная база “Три березы”, наши организаторы и, конечно, позитивно настроенная команда участников Слета сотворили незабываемые дни.Наталья Емельянова, Хангаласский улус.

Горжусь нашей лабораторной службой! Саргылана Карамзина, г.Якутск.

Эти открытые, жизнелюбивые и невероятно гостеприимные люди заставили меня прослезиться, когда я покидала Якутию. Они громко смеются, но при этом невероятно сдержаны и деликатны. Они чтут традиции предков и водят хороводы, развивая при этом медицину до европейского уровня! 600 км для Якутии это очень близкое расстояние. Земля контрастов! Это любовь не с первого взгляда, но точно навегда! Дария Смоляр, Санкт-Петербург.