Горжусь, что работаю в энергетике!

Накануне Дня матери в Республике Саха (Якутия) энергетики поздравляют всех женщин, которым в жизни выпала огромная ответственность и счастье материнства. К сердечным пожеланиям здоровья, семейного благополучия и добра мы присоединяем всю свою позитивную энергию!

В ПАО «Якутскэнерго» в самых разных профессиях трудятся тысячи женщин. И об одной из них мы сегодня хотели бы рассказать.

«Я горжусь, что работаю в такой жизненно важной сфере, как энергетика», — признаётся Александра Николаевна АНТИПИНА, делопроизводитель Сунтарского РЭС Западных электрических сетей, ветеран Якутскэнерго.

Она из таких женщин, которые своим присутствием, доброй светлой аурой создают в коллективе теплую семейную атмосферу. В Сунтарский РЭС Александра Николаевна пришла в 1992 году инспектором по учёту кадров с обязанностями табельщика, секретаря-машиниста, полюбила новый коллектив и осталась на долгие годы.

Ветеран вспоминает первое время работы: «Помимо своей должности я заменяла еще кладовщика во время её очередного отпуска. Поэтому было интересно, хоть и трудно. Время было сложное. Подолгу не получали зарплату, а людям надо на что-то жить. Наше предприятие договорилось тогда с другими организациями: вместо оплаты за потребленную электроэнергию давать продукты питания. Вот так находили выход из трудного положения».

Случались в те годы и жизненно опасные ситуации. К широкому кругу обязанностей добавилась работа кассира. Все отчёты сдавали и получали зарплату работников в Нюрбе на центральной площадке Вилюйских электрических сетей. Однажды в сентябре, получив больше двух млн рублей, возвращались с Нюрбы. По дороге у реки Ботомою автомобиль сломался, и Александре Николаевне пришлось с крупной суммой денег в сумке идти по кромешной темноте пешком до села Шея. Вспоминается и другой случай: в мае, перед ледоходом, переправились через Вилюй пешком с резиновой лодкой.

В 1995 году Александру Николаевну перевели на должность делопроизводителя, кем она и работает по сей день. Без делопроизводителя в РЭСе никак: через нее проходит огромный поток документов, все сотрудники обращаются к ней с различными вопросами, и она помогает советами, подсказывает, как правильно оформить документы, как поступить в тех или иных случаях.

Александра Николаевна – глава трудовой династии Антипиных в Сунтарском РЭС. Супруг Юрий Витальевич работал семь лет трактористом, старший сын Вадим с 1999 года слесарь-сантехник, младший сын Николай с 2005 года трудится электромонтером ВЛЭП, невестка Татьяна – уборщик производственных помещений, дочь Ольга три года была сторожем.

Александра Николаевна – счастливая бабушка четырех красавиц-внучек и одного любимчика-внука. Старшая, Марина, участвовала в республиканском конкурсе «Уhун суhуох» («Длинная коса»). Вторая, Диана занимается в танцевально-акробатической группе «Диаданс», группа стала лауреатом Международного фестиваля-конкурса «Рождественские звезды», Международного детского фестиваля «Бриллиантовые нотки» (2017).

Самое любимое увлечение Александры Николаевны – это вязание: «Главное, чтоб была пряжа хорошая да спицы и крючок, а там уже можно включить фантазию и начинать вязать: башмачки, носки, шапочки с шарфами, кофточки, платья, накидки для кресла и так далее, заканчивая пальто для взрослых».

Еще одно важное занятие – цветы и огород. Опытная хозяйка делится вкусным рецептом: «2 кг моркови натереть на терке, килограмм перцев нарезать соломкой, 2 кг помидоров пропустить через мясорубку и обжарить. Как только закипит, отправить туда морковь и перец, соль и сахар по вкусу, кипятить 15 минут, после чего добавить 4-5 долек чеснока и уксус, подержать ещё пять минут, потом разложить по стерилизованным банкам, закатать. Будет очень вкусно».

Вот так живет и трудится Александра Николаевна Антипина, мать и бабушка, глава трудовой династии энергетиков, ветеран Якутскэнерго.

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.