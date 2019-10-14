14.10.2019
20:02
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Светская хроника

Горячий состав «Урдэл-2019»

Стартовала последняя неделя голосования для попадания в финал национальной музыкальной премии «Урдэл-2019».

Напомним, голосование идет на странице tetim_radio.

Источник: https://www.instagram.com/p/B3mHh38p0i4/
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