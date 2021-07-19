Горячий поклонник из Африки нагло обманул якутянку

Задержанные по подозрению в интернет-мошенничестве оказались уроженцами африканских стран

«Сразу в двух регионах России полицейскими задержаны подозреваемые в интернет-мошенничестве. По версии следователей, проживавшие в России уроженцы африканских стран нашли потерпевших на сайтах знакомств.

На территории Московской области оперативники из Марий Эл задержали 50-летнего мужчину. Предварительно установлено, что гражданин Республики Камерун вступил в переписку по электронной почте с 58-летней пенсионеркой из поселка Медведево. Женщине он написал о том, что якобы служит в Афганистане дипломатическим атташе при посольстве одной из зарубежных стран.

Через некоторое время виртуальный знакомый сообщил, что на их представительство напали, и из соображений безопасности он хочет передать принадлежащие ему вещи в нейтральную страну. Доверчивая гражданка согласилась принять посылку, расходы на доставку которой отправитель обещал взять на себя.

Вскоре от имени курьерской компании женщина получила письмо о том, что пересылка груза оплачена не полностью. Она внесла на указанный в сообщении счет требуемую сумму, но этого оказалось недостаточно. Затем пенсионерка стала регулярно получать информацию о других проблемах своего нового знакомого, решение которых также требовало финансовых вложений. В течение десяти месяцев потерпевшая сделала около тридцати переводов на общую сумму более 1 млн 900 тысяч рублей. Зарубежный друг обещал, что вернет все потраченное, но вскоре перестал отвечать на звонки и отправленные на электронную почту письма.

После того как подозреваемый был задержан полицейскими, во время обыска в его квартире в городе Люберцы были обнаружены и изъяты 7 камерунских паспортов на разные имена, 22 банковские карты и 16 мобильных телефонов.

Аналогичный случай произошел с 60-летней жительницей Республики Саха (Якутия). Через интернет-сервис она познакомилась с мужчиной, который представился бизнесменом из Объединенных Арабских Эмиратов. После непродолжительной переписки он признался женщине в любви и предложил замужество. Новый знакомый сообщил, что в качестве доказательства серьезных намерений отправляет ей посылку с дорогостоящими ювелирными украшениями.

Через некоторое время жительница Якутии начала получать звонки о проблемах с пересылкой. Люди, которые представлялись сотрудниками таможни и транспортной компании, требовали оплатить налоги, страховки, штрафы и иные расходы. Чтобы получить посылку, женщина одолжила деньги у знакомых и взяла в банке кредит, после чего перевела на указанные в письмах счета в общей сложности 590 тысяч рублей. После перечисления денег зарубежный поклонник перестал выходить на связь.

Подозреваемый был задержан на территории города Курска сотрудниками отдела МВД России по Намскому району Республики Саха (Якутия). Им оказался 31-летний гражданин Нигерии, который обучается в аспирантуре местного вуза по специальности «Экономика».

В отношении задержанных сотрудниками следственных подразделений региональных МВД возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление других возможных эпизодов противоправной деятельности задержанных», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.