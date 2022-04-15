15.04.2022
14:43
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Спорт
Горячие бойцы Якутии прошли взвешивание 🔥✊🏼
Завтра, 16 апреля в Якутске во дворце спорта «50 лет Победы» пройдёт бойцовский вечер — турнир по современному панкратиону MFP и любительскому ММА памяти Алексея Никифорова и Игоря Сивцева — сообщает телеграм-канал Спорт Якутии.
Организатором турнира выступает «Nord League» при поддержке AMC Fight Nights🔥🔥🔥
Билеты на турнир продаются в кассах кинотеатра «Лена» и СК «50 лет Победы». Справки по телефону: 89143053086👌🏼
Фото: https://t.me/sport_yakutia
Источник: https://t.me/sport_yakutia
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