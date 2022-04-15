15.04.2022
14:43
275

Спорт

Горячие бойцы Якутии прошли взвешивание 🔥✊🏼

Завтра, 16 апреля в Якутске во дворце спорта «50 лет Победы» пройдёт бойцовский вечер — турнир по современному панкратиону MFP и любительскому ММА памяти Алексея Никифорова и Игоря Сивцева — сообщает телеграм-канал Спорт Якутии.

Организатором турнира выступает «Nord League» при поддержке AMC Fight Nights🔥🔥🔥

Билеты на турнир продаются в кассах кинотеатра «Лена» и СК «50 лет Победы». Справки по телефону: 89143053086👌🏼

Фото: https://t.me/sport_yakutia
Источник: https://t.me/sport_yakutia
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх