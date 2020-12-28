Горячее сердце мастера из Якутии покорило подольчан

В Городском округе Подольск Московской области впервые открылся фестиваль уникальных ледовых скульптур «Сказки планеты Земля». В сквере Поколений, где установлена главная новогодняя ель, ожили персонажи сказок народов мира – Джин, Царевна-лебедь, Русалочка, Конёк-горбунок, Маугли и другие.

Для изготовления 10 ледовых шедевров было использовано 33 тонны чистого льда из Екатеринбурга. Каждая композиция сложна, уникальна и создаётся впервые. Подготовка эскизов и макетов заняла у авторов около месяца. Высота некоторых скульптур превышает 3,5 метра.

В работе над экспозицией фестиваля приняли участие лучшие мастера России – победители конкурсов и чемпионатов мира по ледовой скульптуре. Среди них – Александр Скареднов (Тюмень), Евгений Гоманов (Ростов-на-Дону), Андрей Молоков (Чебоксары), Иван Савенков (Москва), Дмитрий Клименко (Санкт-Петербург), Сергей Кныш (Пенза), Архип Скрябин (Республика Саха (Якутия), Николай Торхов, (Рязань), Александр Жидков (Пенза) и Сергей Целебровский (Красноярск).

В день символического зажжения огней на главной городской елке состоялся конкурс на звание лучших скульпторов в ходе которого именитых мастеров наградили почетными дипломами и наградами, а также памятными подарками. Оценивало их работы авторитетное жюри во главе с академиком Российской академии художеств, заслуженным художником Российской Федерации, заслуженным работником культуры Московской области Александром Рожниковым.

Так, лауреатами третьей степени стали скульптор из Тюмени Александр Скареднов с композицией «Летучий корабль», а также Евгений Гоманов из Ростова-на-Дону, его ледовая фигура – «Волшебная лампа Алладина».

Лауреаты второй степени – Андрей Молоков из Чебоксар, композиция «Щелкунчик» и Иван Савенков из Москвы, его работа – «Маленький принц». Дипломы лауреата первой степени завоевали скульптор из Санкт-Петербурга Дмитрий Клименко с ледовой композицией «Сказка о царе Салтане» и Сергей Кныш из города Пенза, его фигура – «Алиса в Зазеркалье».

Приз зрительских симпатий достался Архипу Скрябину из Республики Саха (Якутия), композиция «Смелая девушка и двенадцатирогий олень». Кубок главы Городского округа Подольск завоевал мастер из Рязани Николай Торхов, композиция «Русалочка», а Кубок скульпторов – Александр Жидков из Пензы, работа «Конек-Горбунок». Гран-при фестиваля-конкурса у Сергея Целебровского из Красноярска, его работа – «Маугли». Вручил награды победителям и поздравил подольчан и гостей города с наступающим Новым годом глава Городского округа Подольск Николай Пестов.

— Нам очень хотелось, чтобы сегодня здесь, в сквере Поколений, было создано предновогоднее настроение у жителей Подольска, — отметил Николай Пестов. — Ледовые скульптуры создали люди с горячими сердцами, и созерцают сегодня эту красоту тоже люди с горячими сердцами. Очень хотелось, чтобы эти скульптуры привнесли добро, красоту, гармонию в нашу жизнь и наши отношения.