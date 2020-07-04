Горячая якутянка ответит за провокационные фото в соцсетях

3 июля сотрудники полиции выявили в одной из соцсетей фотографии неизвестной, за которые ей придется ответить в соответствии с КоАП РФ. Ее личность установлена. Девушка в форме не служит в полиции, правоохранительным органам она известна как злостная нарушительница правил дорожного движения.

В ходе проверки сотрудники УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) установили личность пользовательницы соцсети. Ею является 36-летняя уроженка Хангаласского района. Выяснилось, что данная гражданка с 2019 года привлекалась к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения более 30 раз. Штрафы за административные нарушения ею не оплачены. Сотрудниками полиции собственной безопасности установлено, что надетая на женщине форма не принадлежит кому-либо из сотрудников полиции.

В настоящее время полицией инициирована проверка. В действиях гражданки усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 17.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов», сообщили ЯСИА в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).