Горячая якутянка крепко взялась за …

Похоже в Якутии появилась новая «Самая популярная девушка». Девушке с бровями, так долго носившей корону, придется потесниться на троне инстаславы. Наталья Каратаева в начале июля выставила провокационный снимок в соцсетях, чем вызывала интерес не только простых граждан, но и правоохранительных органов.

За фотографию в форме сотрудника ГАИ прекрасная якутянка получила получила наказание в виде административного ареста.

Горячая инстаблогерша сегодня реанимировала свой образ в форме ГИБДД , добавив для пикантности жезл и неоднозначной направленности подпись:

«Хотите повеселиться. Щас посмотрим закроют ли меня на трое суток. Время пошло…раз…два..три…»

Поклонники в восторге, ждут продолжения , негативных комментариев тоже предостаточно.