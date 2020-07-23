23.07.2020
19:50
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Происшествия
Горячая якутянка крепко взялась за …
Похоже в Якутии появилась новая «Самая популярная девушка». Девушке с бровями, так долго носившей корону, придется потесниться на троне инстаславы. Наталья Каратаева в начале июля выставила провокационный снимок в соцсетях, чем вызывала интерес не только простых граждан, но и правоохранительных органов.
За фотографию в форме сотрудника ГАИ прекрасная якутянка получила получила наказание в виде административного ареста.
Горячая инстаблогерша сегодня реанимировала свой образ в форме ГИБДД , добавив для пикантности жезл и неоднозначной направленности подпись:
«Хотите повеселиться. Щас посмотрим закроют ли меня на трое суток. Время пошло…раз…два..три…»
Поклонники в восторге, ждут продолжения , негативных комментариев тоже предостаточно.
Источник: INSTAGRAM
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