19.09.2019
15:25
63
Общество
Горячая линия: судприставы ответят на вопросы
26 сентября 2019 года Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) проводит «Горячую линию» по теме: «Обжалование постановлений, действий (бездействия) должностных лиц».
На вопросы граждан и представителей организаций по телефону 8 (4112) 22-65-48 с 14 ч. до 16 ч. ответит начальник отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) Алена Николаевна Громадская.
Источник: Пресс-служба Управления ФССП по Республике Саха (Якутия)
#Горячая линия: судприставы ответят на вопросы#Пресс-служба Управления ФССП по Республике Саха (Якутия)
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